Nashik Crime: आंबेगावात साडेपाच लाखांच्या भ्रष्टाचाराची ZPकडे तक्रार

Nashik Crime : पेठ तालुक्यातील आंबेगावचे सरपंच व ग्रामसेवकांनी संगनमताने पाच लाख ६५ हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी चौकशीच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेला पत्र दिले आहे. (Complaint to ZP about corruption of five half lakhs in Ambegaon Nashik Crime)

ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारींच्‍या नावाने दिलेल्‍या तक्रार अर्जानुसार, गावात पंधराव्‍या वित्‍त आयोगातून सांडपाणी व कचरा व्‍यवस्‍थापनाचे कोणतेही काम झालेले नसताना २९ हजार ५०० रुपयांचा धनादेश वटविण्यात आला.

हा धनादेश राहुल ट्रेडर्स पेठ यांच्‍या नावे काढण्‍यात आला. मारोती मंदिरापासून ते हंसराज देवळे यांच्‍या घरापर्यंतचा रस्‍ता सी. सी. कामासाठी निविदा काढण्‍यात आली.

प्रत्‍यक्ष कामाला सुरवातही झालेली नसताना दोन लाख रुपयांचा धनादेश देण्‍याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्‍थित करण्‍यात आला. शालेय मुलांसाठी संगीत साहित्‍य पुरवणे, फर्निचर खरेदी, ग्रामपंचायत एचबी खरेदी, सिमेंट कॉंक्रिटचा रस्‍ता अशा कामांमध्‍ये तब्‍बल साडेपाच लाख रुपयांचा भष्‍टाचार झाल्‍याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

निवेदनावर रामदास चौधरी, नामदेव गायकवाड, देविदास चौधरी, हिरामण गायकवाड, गणपत गायकवाड, हंसराज देवळे आदींची स्‍वाक्षरी आहे.