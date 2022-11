By

नाशिक : बेपत्ता निलंबित तलाठी परत आल्यानंतर त्यास जबाबासाठी बोलाविले असता, संबंधित दांपत्याने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातला. याप्रकरणी पोलिसांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करीत न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने दांपत्याची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात केली आहे. (Confusion with Sarkarwada police of wife with suspended talathi Nashik Latest Crime News)

निलंबित तलाठी हेमराज प्रकाश निकम व त्याची पत्नी सारिका हेमराज निकम यांनी मंगळवारी (ता. २९) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास सरकारवाडा पोलिसांत गोंधळ घातला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हेमराज निकम हे बेपत्ता असल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात बेपत्ताची नोंद करण्यात आली होती. हेमराज निकम हे घरी आल्यानंतर त्यांचा जबाब घेण्यासाठी तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विष्णू भोये यांनी त्यांना सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात बोलविले.

मंगळवारी दुपारी निकम दांपत्य पोलिस ठाण्यात आल्यानंतर त्यांनी जबाब नोंदविण्यास नकार दिला. निलंबनाची कारवाई चुकीची असल्याचा दावा करीत त्यांनी गोंधळ घातला. पोलिसांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला असता, दांपत्याने भोये यांच्यासह पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिसांनाही शिवीगाळ करीत अंगावर धावून गेले. त्यामुळे पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. न्यायालयाने दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने दोघांची रवानगी कारागृहात केली आहे.

