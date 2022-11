नाशिक : म्हसरुळ येथील ज्ञानदीप गुरुकुल आश्रमातील आदिवासी मुलींवर नराधम संस्थाचालकांकडून करण्यात आलेल्या अत्याचारप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आदिम संघर्ष समन्वय समितीतर्फे निवेदनाद्वारे पोलिस आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. सदरील निवेदनानुसार पोलिसांच्या तपासावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. (Demand for thorough investigation by Adim Sangharsh Coordinating Committee of rape case of girls at mhasrul nashik Latest Marathi News)

सदरील निवेदनानुसार, संशयित हर्षल मोरे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्याची सासू वा त्याचे अन्य साथीदारांबाबत तपास केलेला नाही. संशयिताने बंदुकीतून फायरिंग, याचप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात , तक्रार देण्यासाठी आलेल्या तरुणीची तक्रार न घेता परत पाठविल्याचाही आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सखोल व प्रामाणिकपणे तपास करण्याची मागणी समितीतर्फे करण्यात आली आहे. यावेळी नवनाथ ह्यूमन, प्रभाकर फसाळे, विकी मुंजे, मनिषा घंगाळे, पृथ्वीराज अंडे आदी उपस्थित होते.

