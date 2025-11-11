नाशिक

Nashik Politics : ‘मविआ’ची घोषणा नाशिकमध्ये, फटाके फुटलेत मुंबईमध्ये!; नेत्यांच्या वेगवेगळ्या वक्तव्याने वाढला संभ्रम

Confusion over MNS entry into Mahavikas Aghadi in Nashik : नाशिकमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मनसेला महाविकास आघाडीत सामील करण्याच्या स्थानिक काँग्रेसच्या निर्णयावर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सचिन सावंत आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यासह काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये तीव्र मतभेद दिसून आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महाविकास आघाडीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला समावेश करून घेण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्येच एकमेकांना धोबीपछाड सुरू झाली आहे. मनसेसोबत युती करण्याचे नाशिकमध्ये जाहीर केल्यावर तत्काळ काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी ट्विटरवरून मनसेसोबत जाण्याचा कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचे जाहीर केले.

