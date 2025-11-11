Nashik Politics : ‘मविआ’ची घोषणा नाशिकमध्ये, फटाके फुटलेत मुंबईमध्ये!; नेत्यांच्या वेगवेगळ्या वक्तव्याने वाढला संभ्रम

नाशिक: महाविकास आघाडीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला समावेश करून घेण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्येच एकमेकांना धोबीपछाड सुरू झाली आहे. मनसेसोबत युती करण्याचे नाशिकमध्ये जाहीर केल्यावर तत्काळ काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी ट्विटरवरून मनसेसोबत जाण्याचा कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचे जाहीर केले..तिकडे विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचा दावा करताना मनसेसोबत युतीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर असावा, असे सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मनसेला सामावून घेण्यासंदर्भात कुठलीच पत्रकार परिषद झाली नसल्याचे सांगून या प्रकरणातून एक प्रकारे अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला..नाशिक जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, महाविकास आघाडीत मनसेलाही सहभागी करून घेण्यात आले. या संदर्भात सोमवारी (ता. १०) सकाळी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडीची भूमिका जाहीर करण्यात आली. बैठकीला काँग्रेसचे नेतेही उपस्थित होते. .Nilesh Ghaiwal Case: Sunil Salve वरील हल्ल्याचा मास्टमाईंड घायवळचं, पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा | Sakal News.मात्र, याच प्रश्नांवरून काँग्रेसमध्ये धूमशान सुरू झाले. काँग्रेसचे प्रदेश नेते सचिन सावंत यांनी काँग्रेसने मनसेबरोबर जाण्याचा कुठलाही निर्णय घेतला नसून, याबाबतच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे स्पष्ट केले. विजय वडेट्टीवार यांनी स्थानिक पातळीवर सर्व राजकीय परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्याने त्यातून मनसेबरोबर युती करण्याचा निर्णय स्थानिकांनी घेतला असावा, अशी सारवासारव केली. मात्र, मुंबईत काँग्रेस पक्ष स्वबळावरच लढणार असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.