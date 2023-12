Nashik: सिंहस्थ आराखडा अंतिम करण्यासाठी सल्लागाराची हौस! अधिक दर देऊन अलमंडसला नियुक्तीसाठी बांधकामच्या पायघड्या

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने तयार केलेला प्राथमिक विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे.

त्यासाठी ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाचे सल्लागार अलमंडस ग्लोबल सिक्युरिटी लिमिटेड या कंपनीला काम देण्याची तयारी करण्यात आली असून, बांधकाम विभागाने सिंहस्थाशी संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे.

मात्र बांधकाम विभागाने सुचविलेल्या सल्लागार अलमंडसला काम देताना या कंपनीचे दर अधिक असल्याचे पत्र पाणीपुरवठा विभागाने बांधकाम विभागाला दिल्याने सल्लागार नियुक्तीवरून विभागांमध्ये वाद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, बांधकाम विभागाने अलमंडस या कंपनीला काम देण्यासाठी सुरू केलेला आग्रह वादात सापडला आहे.

त्याचबरोबर स्पर्धात्मक दरासाठी निविदा काढण्याचा सल्लादेखील दिल्याने बांधकाम विभागाची सिंहस्थाच्या सुरवातीलाच सुरू असलेली हातचलाखी यानिमित्ताने समोर आली आहे. (Consultant eager to finalize Simhastha plan Construction department for appointment to Almonds security at higher rates Nashik nmc)