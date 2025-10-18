Nashik News : थरार शिगेला! सी. के. नायडू करंडक: एकाच दिवसात १७ बळी; सौराष्ट्राकडे १२९ धावांची आघाडी

नाशिक: सी. के. नायडू करंडक क्रिकेट स्पर्धेत महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र सामन्याचा दुसरा दिवस थरारक राहिला. कान्हेरे मैदानावर खेळविल्या जात असलेल्या या सामन्यात दिवसभरात एकूण १७ बळींच्या मोबदल्यात २६६ धावा झाल्या. दिवसअखेर सौराष्ट्रच्या दुसऱ्या डावात पाच बाद ६० धावा झाल्या असून, संघाकडे १२९ धावांची आघाडी आहे. रंगत निर्माण झालेली असताना सामना निर्णायक ठरण्याची शक्यता वाढली..हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर सुरू असलेल्या या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. १७) दिवसभरात एकूण १७ बळींच्या मोबदल्यात २६६ धावा झाल्या. त्यामुळे सामन्यात रंगत निर्माण झाली आहे. सौराष्ट्रला पहिल्या डावात ६९ धावांची आघाडी मिळाली होती. दुसऱ्या डावात जोरदार कामगिरीची अपेक्षा असताना महाराष्ट्र संघातील जलदगती गोलंदाज राजवर्धन हंगर्गेकरने दुसऱ्या डावातील सुरुवातीला त्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या षटकात दोन धक्के दिले. त्यामुळे ७ धावांवर २ बाद अशी सौराष्ट्र संघाची स्थिती झाली..अब्दुस सलामने त्याच्या तिसऱ्या षटकात कर्णधार रक्षित मेहताला बाद केले. व ५.३ षटकात ३ बाद २२ धावसंख्या झाली. हंगर्गेकरने पुन्हा आपल्या चौथ्या षटकात त्याचा तिसरा बळी घेतला. एकूण ६.५ षटकात ४ बाद २४ वर सौराष्ट्रचा डाव डगमगला होता. त्यानंतर सौराष्ट्रच्या फलंदाजांनी पुढची १२ षटके सावध खेळून काढली. पण दिवसाच्या शेवटच्या चेंडूवर नीरज जोशीने पायचीतचा बळी मिळवला. त्यामुळे दिवसअखेर सौराष्ट्र दुसऱ्या डावात १९ षटकांत ५ बाद ६० धावा झाल्या असून, एकूण १२९ धावांची आघाडी संघाकडे आहे..तत्पूर्वी सकाळी पहिल्या सत्रात सौराष्ट्रच्या २५२ धावांना उत्तर देताना महाराष्ट्राच्या सलामीवीर नीरज जोशीने आक्रमक सुरुवात केली. परंतु ३४ चेंडूत ३६ धावांवर तो तंबूत परतला. ११.५ षटकांत १ बाद ५५ धावांवर संघ खेळत असताना अनिरुद्ध साबळे १७ धावांवर बाद झाला. यामुळे महाराष्ट्र उपहारास २ बाद ६३ धावा झाल्या. उपहारानंतर दुसऱ्या सत्रात सुरुवातीस उपकर्णधार दिग्विजय पाटील ८ धावा, किरण चोरमळे ६ धावांवर बाद झाले..कर्णधार सचिन धसने आक्रमक साहिल औताडेसह ५६ धावांची भागीदारी केली. तिसऱ्या सत्रात चहापानानंतर कर्णधार सचिन धस अर्धशतक पूर्ण करून ५१ धावांवर बाद झाला. ८ बाद १७२ धावांवर संघ असताना राजवर्धन हंगर्गेकर, शुभम मैडला झटपट बाद करत सौराष्ट्रच्या गोलंदाजांनी, महाराष्ट्राला ४९.१ षटकांत सर्वबाद १८३ धावांवर रोखले. सौराष्ट्रचे दोन डावखुरे फिरकीपटू मौर्य घोगरीने व क्रेन्स फुलेत्राने प्रत्येकी ४ बळी घेतले. हितेन कानबी, चंद्रराज राठोडने प्रत्येकी १ बळी घेतला..Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज.घोगरी, जडेजाच्या कामगिरीकडे लक्षसामना रंगात आलेला असताना शनिवारी (ता. १८) तिसऱ्या दिवशी सौराष्ट्राचे शेवटच्या पाच फलंदाजांवर आघाडी वाढविण्याची भिस्त राहील. पहिल्या डावात ९२ धावांची भागीदारी करणारे मौर्य घोगरी, तीर्थराजसिंग जडेजा यांच्या कामगिरीकडे लक्ष राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.