Nashik Crime : धक्का लागला म्हणून थेट जीव घेण्याचा प्रयत्न; आडगावच्या बीडी कामगार नगरमध्ये तरुणावर प्राणघातक हल्ला

नाशिक: आडगाव हद्दीतील बीडी कामगार नगरमध्ये हळदीच्या कार्यक्रमात नाचत असताना धक्का लागल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून संशयित टोळक्याने एका बेदम मारहाण केली. तर यावेळी एकाने धारदार कोयता काढून जीवे मारण्याच्याच उद्देशाने मारण्याचा प्रयत्न केला असता, युवकाने हाताने वार अडविला. मात्र कोयत्याचा वारात त्याच्या हाताची तर्जनी (करंगळी) मात्र तुटली. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सिद्धांत ऊर्फ भुऱ्या वंजारी, पियुष खाडे, चिराग गजबे, नितीन मारकड (सर्व रा. बीडी कामगार नगर, अमृतधाम) असे संशयितांची नावे आहेत. अमोल सोमनाथ जगळे (३५, रा. बीडी कामगारनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शनिवारी (ता. १४) त्यांचा मामेभाऊ तन्मय शिरसाठ यांच्या घरी हळदीच्या कार्यक्रम होता. .त्यामुळे अमोल रात्री हळदीच्या कार्यक्रमाला गेले असता, घरासमोर नाचण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी संशयित सिद्धांत याचा धक्का अमोलला लागला. त्यामुळे त्याने 'जरा व्यवस्थित नाच' असे म्हणाला. संशयिताला त्याचा राग आला. त्याने त्याचे साथीदार पियुष खाडे, चिराग गजबे, नितीन मारकड यांना फोन करून बोलावून घेतले. त्यानंतर अमोलला संशयितांनी शिवीगाळ करीत मारहाण केली..संशयित सिद्धांत याने 'याचे नेहमीचेच झाले. आता जिवंतच सोडत नाही' असे म्हणूत कमरेला खोचलेला कोयता काढला आणि त्याच्या डोक्यात मारण्यासाठी उगारला. त्यावेळी प्रसंगावधान राखत त्याने हात आडवा केला असता, संशयिताच्या कोयत्यामुळे त्यांच्या हाताची करंगळी तुटूली. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक कुवर हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.