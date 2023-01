Nashik News : मोबाईल वापरताना काळजी घ्या : सूरज बिजली

नाशिक : माहिती व तंत्रज्ञान सायबर क्राईम या विषयाच्या अनुषंगानेही चर्चासत्र संपन्न झाले. आयटी विभागाच्या विद्यार्थी व भाविकांच्या उपस्थितीत श्री. स्वामी समर्थ केंद्र दिंडोरीचे आबासाहेब मोरे यांनी उपस्थितीत तज्ज्ञ व सेवेकऱ्यांचे स्वागत केले. सायबर क्राईम शाखेचे सूरज बिजली आदींनी मार्गदर्शन केले. (Cyber ​​crime branch was guided by Suraj Bijli Be careful while using mobile nashik news)

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बिजली यांनी सांगितले की सायबर इंटरनेटचा वापर करताना आपण आपले मोबाईल वरती फोटो लॉक करा तसेच आपल्यापेक्षा इतर कोणी बघणार नाही, याबाबत काळजी घ्यावी. तसे न केल्यास आपल्या फोटोंना इतर फोटोंबरोबर जॉईन करून गैरवापर होऊ शकतो.

तसेच सायबर प्रॉडक्टमध्ये इंटरनेट बँकिंग मोबाईल वरून ओटीपी किंवा इतर ॲप्लिकेशन लोड न करता व ओटीपी कोणाला न देता विना ओळखीची लिंक डाउनलोड न करता आपण आपल्या इंटरनेटचा किंवा मोबाईलचा वापर करावा, असे आव्हान बिजली यांनी केले.

ओमकार गंधे सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ यांनी ब्लूटूथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम याबाबत काळजी घेऊन कॉम्बिनेशन पासवर्ड, सायबर क्राईम साक्षरता या बाबत सतर्कता कशी बाळगावी, असे सांगितले.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

हेही वाचा: Satyajeet Tambe | जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास भाग पाडणारच : सत्यजित तांबे

आबासाहेब मोरे यांनी सांगितलं की केंद्राच्या वतीने आयटी विभाग हा सूर्यासारखा तेजस्वी असून आपण जागृत राहून त्याचा योग्य ठिकाणी वापर केल्यास क्रांती होईल.

नेटवर सर्व प्रकारची आध्यात्मिक कृषी विषयक प्रगत तंत्रज्ञान याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध असून त्याचा उपयोग करून घ्या. आपण माहिती व तंत्रज्ञान किंवा चित्रपटाचा योग्य पद्धतीने आपल्या मनात अनुकरण करण्याची मानसिकता तयार केली तर चांगल्या प्रकारे सुजाण नागरिक घडू शकतो.

हेही वाचा: Nashik News : दुचाकीस्वाराने 'माझी गाय हरविली असून मोरेंचा मळा कुठे आहे' असे विचारले अन...