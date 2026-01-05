Nashik Cyber Fraud : सावधान नाशिककर! वर्षभरात सायबर भामट्यांनी मारला ५७ कोटींवर डल्ला; शेअर मार्केटच्या नावाने सर्वाधिक लूट

नाशिक: दिवसेंदिवस ऑनलाइनच्या माध्यमातून सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. पोलिसांकडून सातत्याने जागरूकता केली जात असतानाही सुशिक्षित, उच्चशिक्षित सायबर भामट्यांनी दाखविलेल्या लोभाचे बळी ठरत आहेत. गतवर्षभरात सायबर भामट्यांनी नाशिककरांच्या सुमारे ५७ कोटींवर डल्ला मारला आहे. .२०२४ च्या तुलनेत गतवर्षी पावणेचार कोटींची फसवणूक अधिकची झाली आहे. विशेषतः शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गंडा घातल्याचे प्रकार सर्वाधिक आहे..सायबर भामट्यांनी २०२४ मध्ये नाशिककरांच्या ५५ कोटींवर डल्ला मारला होता. २०२५ मध्ये ५६ कोटी ७३ लाख रुपयांची विविध माध्यमातून फसवणूक केली आहे. सर्वाधिक ३२ तक्रारी शेअर ट्रेडिंग व स्टॉक मार्केटच्या आमिषाने गंडविल्याच्या आहेत. यातून २२ कोटी ९२ लाख रुपये आमिषाला बळी पडून नाशिककरांनी गमावले आहेत. २०२५ मध्ये १०६ सायबर गुन्हे दाखल झाले आहेत..वर्षात ८०० व्हिडिओ कॉलजानेवारी ते १० डिसेंबर २०२५ या दरम्यान, नाशिककरांना सायबर भामट्यांनी ८०० हून अधिक व्हिडिओ कॉल्स तर, दोन हजार १७७ मेसेज करून धमकावत गंडावले आहे. यात उच्चशिक्षितांसह उद्योजक, निवृत्त बँक अधिकारी, पोलिस, खासगी नोकरदारांसह वयोवृद्धांचा समावेश आहे..डिजिटल अरेस्टचे १२ बळीसर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, आयटी, इडी, क्राईम ब्रॅन्चचे कार्यालय व बेड्या दाखवून अटकेची भीती दाखवत १२ तक्रारदारांचे तब्बल ११ कोटी ९० लाख ४० हजारांवर सायबर भामट्यांनी डल्ला मारला आहे. नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे यांच्या पथकाने परराज्यात जात काही गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. तर, ५६ कोटीपैकी काही अंशी रक्कम गोठविण्यात सायबर पोलिसांना यश आले आहे..सोशल मीडियाचाही वापरटेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सअॅप, एक्स, फेसबुक या सारख्या सोशल मीडियाचा वापर करीत समाजकंटकांनी दोन धर्मात तेढ, मॉर्फ फोटो करुन बदनामी, खंडणीची मागणी, धमकावणे, अश्लील कमेंट, विनयभंग या स्वरूपाचे १५ गुन्हे दाखल आहेत..New IPO : गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! ४ नवे IPO येणार बाजारात; एक IPO तब्बल १३०० कोटींचा; जाणून घ्या कोणते आणि कधी येणार?.हे लक्षात ठेवाकॉल कट करा, नंबर ब्लॉक करा आणि त्यांच्याशी संवाद साधू नका. जर ते तुम्हाला घाई करण्यास सांगत असतील, धमकावत असतील, तर ती फसवणूक आहे हे ओळखा. बँकिंग व्यवहारांसाठी स्मार्टफोनऐवजी जुन्या प्रकारचे किपॅड मोबाईल वापरा. तरीही फसवणूक झाली तर, कोणत्याही संकोचाशिवाय स्थानिक सायबर पोलिसांकडे तक्रार करा..नागरिकांच्या जागरुकतेतूनच सायबर गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो. अनोळखी फोन कॉल्सला उत्तर देणे टाळावे. आपली जमापूंजी गुंतवणूक करताना सत्यता पडताळावी. आमिषाला बळी पडून गुंतवणूक केल्यास फसवणुकीची शक्यता अधिक आहे. फसवणूक झाल्यास तत्काळ सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.