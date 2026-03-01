Nashik Cyber Fraud : सावधान! नाशिकमध्ये सायबर भामट्यांचा सुळसुळाट; डेटिंग ॲप आणि शेअर बाजारच्या नावाखाली ३ कोटींची लूट

नाशिक: ऑनलाइन डेटिंग ॲपवरील ओळख आणि शेअर मार्केटमधील भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी नाशिकमध्ये कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे दोन वेगवेगळे प्रकार उघडकीस आले आहेत. .डेटिंग ॲपवर ओळख झालेल्या तरुणीने एका व्यावसायिकाला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून ४८ लाख ५५ हजार रुपये उकळले; तर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या नावाखाली तिघांकडून तब्बल दोन कोटी ४२ लाख पाच हजार रुपये लाटण्यात आले. या प्रकरणी सायबर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सायबर पोलिसांच्या माहितीनुसार, कॉलेज रोड परिसरातील एका नामांकित व्यावसायिकाने ऑनलाइन मैत्रीसाठी बंबल या डेटिंग ॲपवर खाते सुरू केले होते. याच माध्यमातून त्याची तानिया शर्मा नावाच्या तरुणीशी ओळख झाली. काही दिवसांतच मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि दोघांमध्ये व्हॉट्सॲपवर सातत्याने संवाद सुरू झाला..विश्वास जिंकण्यासाठी संबंधित तरुणीने आपण संयुक्त अरब अमिरातीतील एका नामांकित कंपनीत कार्यरत असल्याचे सांगितले. फॉरेक्स ट्रेडिंग तसेच सोने-चांदी बाजारात गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन देत तिने व्यावसायिकाला विविध वेबसाईट्सवर पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केले. .सुरुवातीला गुंतवणुकीवर नफा मिळाल्याचे भासवून आरोपीने टप्प्याटप्प्याने ४८ लाख ५५ हजार रुपये स्वीकारले. मात्र, पैसे परत काढण्याचा प्रयत्न करताच संबंधित तरुणी आणि गुंतवणुकीच्या वेबसाईट्स संपर्काबाहेर गेल्याने फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे तपास करत आहेत..karad Crime: कऱ्हाडमध्ये आणखी एक बांगलादेशी महिला ताब्यात; पाेलिसांचा मलकापुरात छापा, दुसऱ्या नावाचे आधारकार्ड!.तिघांची अडीच कोटींची फसवणूकदुसऱ्या घटनेत, शेअर मार्केटची माहिती मिळवण्यासाठी गुगलच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधेचा (एआय) वापर करणाऱ्या नाशिकमधील तिघांना सायबर टोळीने लक्ष्य केले. सायबर भामट्यांनी त्यांना इक्विटी नॉलेज शेअरिंग नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेत अनांटियम पीईए नावाचे बनावट ट्रेडिंग ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितले. .आयपीओ आणि शेअर बाजारात मोठा परतावा मिळेल, असे सांगून मुख्य फिर्यादी, त्यांची भागीदार मनीषा पाटील आणि खंडेराव बोराडे यांच्याकडून २ कोटी ४२ लाख ५ हजार रुपये उकळण्यात आले. गुंतवलेली रक्कम परत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधितांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. या दोन्ही प्रकरणांत शहर सायबर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.