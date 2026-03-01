नाशिक

Nashik Cyber Fraud : सावधान! नाशिकमध्ये सायबर भामट्यांचा सुळसुळाट; डेटिंग ॲप आणि शेअर बाजारच्या नावाखाली ३ कोटींची लूट

Businessman Duped via Dating App Romance Scam in Nashik : नाशिकमध्ये ऑनलाइन डेटिंग ॲप आणि बनावट ट्रेडिंग ॲप्सच्या माध्यमातून कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे यांच्या नेतृत्वाखाली सायबर पोलीस या प्रकरणांचा सखोल तपास करत आहेत.
Nashik Cyber Fraud

Nashik Cyber Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ऑनलाइन डेटिंग ॲपवरील ओळख आणि शेअर मार्केटमधील भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी नाशिकमध्ये कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे दोन वेगवेगळे प्रकार उघडकीस आले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
Share Market
crime
maharashtra
Crime News
Cyber Fraud
scam
Businessman
Investment

Related Stories

No stories found.