Nashik Cyber Fraud : नाशकात शेअर मार्केटच्या नावाखाली ७५ लाखांचा गंडा; संशयित दांपत्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल

Nashik Businessman Loses ₹75 Lakh in Online Investment Scam : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली ७५ लाखांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी शहर सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथके रवाना झाली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबाबत ऑनलाइन सेमिनार करीत, संशयित दांपत्यासह साथीदाराच्या भुलथापाला बळी पडून एकाला ७५ लाखांना गंडा बसला आहे. गुंतवणुकीवर जादा परताव्याच्या आमिषाने अनेकांना अशी फसवणूक झाली असावी, याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसांत संशयित दांपत्यासह साथीदारांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

