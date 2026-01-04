Nashik Cyber Fraud : नाशकात शेअर मार्केटच्या नावाखाली ७५ लाखांचा गंडा; संशयित दांपत्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल

नाशिक: शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबाबत ऑनलाइन सेमिनार करीत, संशयित दांपत्यासह साथीदाराच्या भुलथापाला बळी पडून एकाला ७५ लाखांना गंडा बसला आहे. गुंतवणुकीवर जादा परताव्याच्या आमिषाने अनेकांना अशी फसवणूक झाली असावी, याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसांत संशयित दांपत्यासह साथीदारांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिलिंद गाढवे (वय ४३), त्याची पत्नी प्रियंका गाढवे (वय ४०) व तिचा भाऊ अर्जुन पाटील यांच्यासह नीलेश व हेमंत जंगम अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्र्यंबक रोडवरील महात्मानगर परिसरातील व्यावसायिकाच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क साधत त्यांना शेअर मार्केटमधील आर्थिक गुंतवणुकीबाबत माहिती देत होते. सतत संपर्क साधून संशयितांनी त्यांना शेअर मार्केट गुंतवणूक, नफा कसा मिळतो, पैसे कसे वाढतात व परतावा कसा मिळतो, याची सविस्तर माहिती देत त्यांचा विश्वास संपादन केला. .त्यानंतर संशयितांनी ऑनलाइन झूम मीटिंगद्वारे त्यांना आर्थिक गुंतवणूक केल्यास त्यावरील आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणात होतो हे दाखवून त्यांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्यानुसार व्यावसायिकाने टप्प्या-टप्प्याने आर्थिक गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. संशयितांनी नाशिकमध्ये प्रत्यक्ष सेमिनार घेतले. यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीत त्यांना आर्थिक गुंतवणुकीवर मिळणारा लाभ सांगितला..Arshdeep Singh: स्टार क्रिकेटर, पण किती साधेपणा! अर्शदीपने आजींना समोर पाहताच केला वाकून नमस्कार अन् मग...; Video Viral.त्यानुसार, व्यावसायिकाने फेब्रुवारी ते १९ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान वेगवेगळ्या तारखांना संशयितांनी सांगितल्याप्रमाणे बंधन बँकेच्या संशयास्पद बँक खात्यात ७५ लाख रुपये जमा केले. परंतु त्यावरील परतावा मिळत नसल्याने त्यांना संशय आला. परतावा मिळण्यासाठी त्यांनी संशयिताकडे पाठपुरावाही केला. .परंतु फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शहर सायबर पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिते तपास करीत आहेत. संशयित महाराष्ट्रातीलच असल्याने त्यांचा शोध घेण्यासाठी सायबरची पथकेही रवाना झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.