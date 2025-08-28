Crime News : नाशिकमध्ये शेअर मार्केटच्या आमिषाने २८ लाखांची फसवणूक; सायबर भामट्यांचा सुळसुळाट

नाशिक: सायबर भामट्यांनी शहरातील चौघांना शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग व आयपीओच्या खरेदीतून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल २८ लाखांना गंडा घातला आहे. सचिन जनार्दन सानप (रा. स्वामी विवेकानंदनगर, राणेनगर, सिडको) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते खासगी नोकरदार आहेत. २१ जूनपासून संशयित सायबर भामट्यांनी सानप यांना व्हॉटसॲपसह टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम या सोशल मीडियावरून संपर्क साधला होता..यावेळी संशयित भामट्यांनी त्यांना शेअर मार्केटच्या ट्रेडिंग, ब्लॉक ट्रेंडिंग, आयपीओची माहिती दिली आणि या माध्यमातून जादा आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. सायबर भामट्याने त्यानंतर सानप यांना टेलिग्रामवरील रिटर्लस सर्कल ९८८५ ग्रुप यात सामील करून घेत त्यांना एक लिंक पाठवून त्यावर शेअर्स ट्रेडिंग आणि आयपीओ खरेदीचे आमिष दाखविले. या आमिषाला बळी पडत सानप यांनी सात लाख १५ हजार ४८२ रुपये भामट्यांनी सांगितलेल्या बँक खाते, युपीआयडीवर पाठविले..संशयित सायबर भामट्यांनी याचप्रमाणे, यशवंत बापूराव पाटील यांना ९ लाख १ हजार ५४५ रुपये, प्रीतेश भीकनराव पाटील यांना ६ लाख १४ हजार ९९९ रुपये, योगेश नागोशे यांना ५ लाख ६७ हजार ७९२ रुपये भरण्यास भाग पाडले..Knife Attack: दारूड्याचा तिघांवर चाकूने हल्ला; ओपारा येथील घटना, आरोपीवर गुन्हा दाखल.पैसे मागताच संपर्क तोडलाचौघांनी पैसे भरल्यानंतर त्यांना दिसणाऱ्या लाभाची रक्कम मिळत नसल्याने त्यांनी संशयितांकडे विचारणा केली असता त्यांनी आणखी पैसे भरण्यास सुचविले. नंतर तक्रारदार यांनी पैशांसाठी संशयित संपर्कात राहिले नाही. आपली फसवणूक झाली असल्याचा कळताच चौघांनी सायबर पोलिसात धाव घेतली. त्याप्रमाणे अज्ञात सायबर भामट्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वरिष्ठ निरीक्षक उमेश पाटील हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. चौघांना सायबर भामट्यांनी या तब्बल २७ लाख ९९ हजार ८१८ रुपयांना फसविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.