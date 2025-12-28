Nashik Cyber Fraud : नाशिकमध्ये सायबर भामट्यांचा मोठा डल्ला; निवृत्त जेष्ठासह व्यावसायिकाला दीड कोटींचा गंडा!

नाशिक: सायबर फसवणुकीबाबत सातत्याने जनजागृती केली जात असतानाही सायबर भामट्यांनी शहरातील निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांसह एका व्यावसायिकाला तब्बल दीड कोटींना गंडा घातला आहे. शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीतून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्यांनी ऑनलाइन फसवणूक केली आहे. .सायबर भामट्यांनी तक्रारदार यांना शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंगमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्यास जादा परताव्याचे आमिष दाखविले होते. त्यासाठी सायबर भामट्यांनी संबंधित दोघांना मोबाईलवरून संपर्क साधला आणि त्यांना टेलिग्रामवर एका ग्रुपमध्ये समाविष्ट करीत त्यांचा विश्वास संपादन केला होता. .नोव्हेंबरमध्ये भामट्यांनी दोघांभोवती सापळा रचला. त्यांनीही सुरुवातीला कमी रकमेची गुंतवणूक केली. सायबर भामट्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या मोडसनुसार, टेलिग्रामच्या त्यांच्या गुंतवणुकीवर जादा परतावा मिळत असल्याचे त्यांना भासविले. सायबर भामट्यांच्या या सापळ्यात ते अलगत अटकत गेले. .जादा नफा दिसत असल्याने त्यांनीही टप्प्या-टप्प्याने संशयित सायबर भामट्यांच्या आमिषाला भुलून ८० लाख १० हजार ६५०रुपये गुंतविले. त्यावरील नफा काढण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याचवेळी ‘टॅक्स’, ‘प्रोसेसिंग फी’च्या नावाखाली त्यांनी आणखी रकमेची मागणी करीत त्यांचा गंडा घालायला सुरवात केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शहर सायबर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली..तर, दुसऱ्या प्रकारात सायबर भामट्यांनी ऑनलाईन दागिने खरेदी-विक्रीवर अधिकचा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एकाला गंडविले. संशयित सायबर भामट्यांने टेलिग्रामच्या माध्यमातून तसेच एका संकेतस्थळाच्या लिंकद्वारे ‘डिजिटल गोल्ड’ व ‘ऑनलाइन दागिने खरेदी-विक्रीत अधिक परताव्याचे आमिष दाखविले होते. .Vastu Shastra: आठवड्याच्या 'या' दिवसांत पैशाचे व्यवहार करू नका, वास्तुशास्त्रात सांगितले महत्त्वाचे नियम .विश्वास संपादन केल्यानंतर सायबर भामट्याने तक्रारदारास ५९ लाख ९९ हजार ३४४ रुपये वेगवेगळ्या खात्यांवर भरण्यास भाग पाडले. त्यावरील नफ्याची रक्कम वर्ग होत नसल्याने तक्रारदाराने संशयित सायबर भामट्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी टाळाटाळ केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शहर सायबर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. दोन्ही गुन्ह्यात सायबर भामट्यांनी सुमारे एक कोटी ४० लाख रुपयांचा गंडा घातला आहे. वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.