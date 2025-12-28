नाशिक

Nashik Cyber Fraud : नाशिकमध्ये सायबर भामट्यांचा मोठा डल्ला; निवृत्त जेष्ठासह व्यावसायिकाला दीड कोटींचा गंडा!

Digital Gold Scam: Fraudsters Cheat Victim of ₹60 Lakh via Fake Links : नाशिक सायबर पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडियावरील गुंतवणुकीच्या प्रलोभनांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. नुकत्याच घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये भामट्यांनी टेलिग्रामच्या माध्यमातून तब्बल १ कोटी ४० लाखांची लूट केली आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सायबर फसवणुकीबाबत सातत्याने जनजागृती केली जात असतानाही सायबर भामट्यांनी शहरातील निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांसह एका व्यावसायिकाला तब्बल दीड कोटींना गंडा घातला आहे. शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीतून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्यांनी ऑनलाइन फसवणूक केली आहे.

