नाशिक

Dada Bhuse : शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत द्या- मंत्री दादा भुसे

Minister Dada Bhuse Reviews Flood Situation in Nashik : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी बाधित कुटुंबांना आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत उपलब्ध
Dada Bhuse

Dada Bhuse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीने बाधित कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी. वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने पथकांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rain
Farmer
Monsoon
Electricity
dada bhuse
district
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com