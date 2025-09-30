Dada Bhuse : शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत द्या- मंत्री दादा भुसे

नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीने बाधित कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी. वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने पथकांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या..मंत्री भुसे यांनी सोमवारी (ता. २९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्यासह महावितरण, पशुसंवर्धन, कृषी, जलसंपदा व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले..मंत्री भुसे म्हणाले, ‘शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे अनेक कुटुंब बाधित झाले आहेत. काहींच्या पशुधनाचे नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करीत बाधित कुटुंबांना दिलासा द्यावा. वीजतारा, नादुरुस्त ट्रान्स्फॉर्मर बदलून वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. .पडझड झालेली घरे, शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून तातडीने अहवाल सादर करावे, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करणे सुलभ होईल. साथीचे आजार रोखण्यासाठी आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभागाने पुरेशी दक्षता घेत उपाययोजना कराव्या, अशा सूचना मंत्री दादा भुसे यांनी केल्या..Satara News: 'पुरात बुडालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना मिळाली मदत'; जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद.रस्त्यांची त्वरित दुरुस्ती करामंत्री भुसे पुढे म्हणाले, ‘ग्रामपंचायतींनी ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्याच्या पुरवठा करावा. खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावे. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी, बाधितांना मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन सतर्क असून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.