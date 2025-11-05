नाशिक

Nashik News : नाशिक विकासकामांना 'ब्रेक'; पालकमंत्र्यांअभावी १० महिने थांबलेली कामे आता आचारसंहितेच्या कचाट्यात!

40-Crore Urban Development Projects Cleared Across Nashik Municipalities : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात नगरोत्थान व दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली सुमारे ४० कोटी रुपयांची विकासकामे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीअभावी आणि आचारसंहितेमुळे थांबली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या कार्यक्षेत्रात नगरोत्थान, स्वच्छता तसेच अन्य योजनांतर्गत ४० कोटी रुपयांहून अधिकच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. परंतु, पालकमंत्र्यांअभावी दहा महिन्यांपासून दलित वस्तीच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागला असतानाच निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ही कामे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहेत.

