Nashik News : नाशिक विकासकामांना 'ब्रेक'; पालकमंत्र्यांअभावी १० महिने थांबलेली कामे आता आचारसंहितेच्या कचाट्यात!

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या कार्यक्षेत्रात नगरोत्थान, स्वच्छता तसेच अन्य योजनांतर्गत ४० कोटी रुपयांहून अधिकच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. परंतु, पालकमंत्र्यांअभावी दहा महिन्यांपासून दलित वस्तीच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागला असतानाच निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ही कामे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहेत..साधारणत: ४० कोटी रुपयांहून अधिकची ही कामे असल्याने स्थानिक नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पण, या कामांचाच एक भाग असलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीअभावी कामे थांबल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका विभागातर्फे चालू वर्षी अंदाजे आठ ते दहा कोटींची कामे प्रस्तावित केली गेली आहेत. शासन नियमानुसार सदरची कामे पालकमंत्री मंजूर करीत असतात. मात्र, जानेवारीपासून जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील चढाओढीमुळे ही निवड रखडली. त्याचा थेट फटका दलित वस्तीच्या कामांना बसला आहे. .पालकमंत्र्यांअभावी दहा महिन्यांपासून कामांना मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यातच पालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, पुढील महिनाभर साधारणत: आचारसंहिता लागू असेल. त्यामुळे आचारसंहितेच्या कचाट्यात ही कामे अडकून पडणार असल्याने जनतेची गैरसोय होणार आहे..Vidarbha Politics: विदर्भातील शहरी क्षेत्रावर प्रभाव कोणाचा?; भाजपा व काँग्रेसमध्येच खरी लढाई; दिग्गज नेत्यांचा कस लागणार.. .या कामांचा खोळंबादलितवस्ती सुधार योजनेतून पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते. त्यात रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण, मलनिस्सारण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, शौचालयांची उभारणी, समाजमंदिराची बांधणी अशी कामे हाती घेतली जातात. परंतु, जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने अकराही पालिका क्षेत्रातील प्रस्तावित कामे थंडावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.