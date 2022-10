Heavy Rain Crop Damage : परतीच्या पावसाने पिकांची नासाडी; शेतकऱ्यांसमोर संकट

वाखारी (जि. नाशिक) : वाखारी, भिलवाड, कापशी, मकरंदवाडी, भावडे परिसराला पावसाने मागील चार ते पाच दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात झोडपले आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक कांदा, मका असल्याने वेळोवेळी पडत असलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची परिस्थिती निर्माण केली आहे. (Damage to crops due to return heavy rain at vakhari area farmers in Crisis Nashik Latest Marathi News)

पावसाच्या अवेळी येण्याने शेतातील तयार माल घरापर्यंत आणणे कठीण झाले आहे. या पावसाने शेतकरी वर्गाची पिके पाण्यात गेली. यंदाच्या सततच्या अवकाळी पावसाने परिसरातील सरासरी उत्पन्नात घट होईल. या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला आहे. भाव वाढेल व आपला झालेला खर्च वजा करून थोडेफार पैसे पदरात पडतील. लेकरा बाळांची दिवाळी आनंदाने साजरी करू, या आशेने चाळीत साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात सडला आहे. गेल्या दोन- तीन दिवसांपासून पाऊस दररोज हजेरी लावत आहे.

शेतात काढणीसाठी उभा असलेला मका, बाजरी काढता येत नाही. काही ठिकाणी संपूर्ण शेतच पाण्याने उपळून निघाल्याने उभी पिके सडत आहेत. भविष्यात चाऱ्याचे दर वाढून शेतकऱ्यांना पशुपालन करणे अवघड होणार आहे. परिसरात टोमॅटो, कोबी, कांदा, मका, बाजरी या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर परतीच्या पावसाने शेतकरी वर्गाच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : चोऱ्या- घरफोड्या जोमात; शहर पोलीस कोमात

मोठ्या प्रमाणात शेतीवर झालेला खर्च वसूल होत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बळीराजावर आलेल्या या संकटाचे परिणाम बाजारपेठावर दिसू लागले आहेत. तालुक्यातील छोटे- मोठे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. शेतकरी वर्गाकडे पैसाच नसेल तर छोटे- मोठे शेतीपूरक व्यवसाय चालणार कसे, असा प्रश्‍न आहे.

दिवाळी सणासाठी कपडे, किराणा, फटाके व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात माल विक्रीसाठी ठेवला आहे. परंतु, आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाने आर्थिक खर्चाला हात आखडता घेतला आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाने मदत देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा: Nashik : हाॅटेल मिर्चीजवळ STचे ब्रेक फेल; तत्पर चालकामुळे वाचले प्रवासी