By

मालेगाव शहर : शहरातील सटाणा नाका भागातील एकता मंडळाच्या गणेशोत्सवाची ३४ वर्षांची अखंड परंपरा कायम आहे.

यंदा गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे विशेष आकर्षण परदेशी पाहुणे कलाकार असणार असून रशिया व इजिप्त येथील नृत्यपथक शहरात दाखल झाले असल्याची माहिती मंगळवारी (ता.२६) सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत एकता मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील गायकवाड यांनी दिली.

गुरूवारी (ता.२८) गणपती बाप्पा विसर्जन मिरवणुकीची सर्वत्र धामधूम असते. मालेगावात प्रथमच लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी खास रशिया व इजिप्त या देशातील नृत्यांगना पथक शहरात दाखल होणार आहे. (Dance troupe of Russia Egypt Malegavi tradition of immersion procession of Ekta Mandal continues Nashik News)

दरवर्षी एकता मंडळाच्या वतीने विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. विशेष म्हणजे कसमादे भागातील लक्षवेधक गणेशोत्सव म्हटल्यावर गणेश भक्तांना एकता मंडळाचे उपक्रम आकर्षण ठरले आहे.

गणेशोत्सव व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त दरवर्षी विविध राज्यांतील वेगळं आकर्षण असलेल्या पथकांना पाचारण करण्यात आले. यंदा परदेशस्थ कलाकारांना आमंत्रित करून ऐतिहासिक सोहळा करण्याबाबत नियोजन पूर्ण झाले आहे.

या मिरवणुकीत पोलिस बंदोबस्तात शिवाय मंडळाचे पाचशे स्वयंसेवक ओळखपत्र ड्रेस कोडसह सज्ज असतील. या भव्य मिरवणुकीत बाप्पांच्या निरोपासाठी शंभर शंभर संचाचे दोन पथक नेतृत्व करणार आहेत.

महाराष्ट्रातील विविध भागातील कलाकारांचा जत्था आमंत्रित करण्यात आला आहे. जवळपास अठरा पथके असले तरी शासनाच्या वेळेनुसार मिरवणूक शिस्तीने आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने यशस्वी होणार असल्याचे सांगितले.

ग्रामीण भागातील, शहरातील व कसमादे मनमाड भागातील गणेशभक्तांनी या विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री गायकवाड यांनी केले आहे. पत्रकार परिषदेला एकता मंडळाचे पदाधिकारी प्रीतेश गायकवाड, कल्पेश शेलार, सागर आघारकर व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

▪️विशेष आकर्षण:

रशियन कार्निवल बॅंड

इजिप्त तनुरा डान्स

पुणेरी ढोल पथक

नाशिक ढोल पथक

कोळी ग्रुपनृत्य

लेझीम पथक

बाहुबली हनुमान

विराट भोलानाथ

झांज व डमरू पथक

अघोरी पथक

शौर्य पथक

बॅालीवुड पथक

कोल्हापुरी हलगी पथक

आदिवासी पथक