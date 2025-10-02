नाशिक

Nashik Saraf Bazar : सोन्याचे दर लाखांवर, तरीही गुंतवणुकीचा उत्साह कायम! दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ बाजार 'झळाळला'

Customers throng Nashik Saraf Bazar on Dasara : साडेतीन शुभमुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या शुभदिनी नाशिकच्या सराफ बाजारात सोन्याचे दर उच्च असूनही खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून आला. सोन्याचे दर सव्वा लाखांच्या जवळपास पोचले तरीही सोन्यात गुंतवणुकीकडे ग्राहकांचा कल कायम आहे.. यंदा नाशिकच्या सराफी व्यवसायाला सोनेरी झळाळी आली. दरम्यान, सोन्याचा सुमारे १ लाख १८ हजारांचा प्रतितोळा दर होता.

