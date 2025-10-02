Nashik Saraf Bazar : सोन्याचे दर लाखांवर, तरीही गुंतवणुकीचा उत्साह कायम! दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ बाजार 'झळाळला'

नाशिक: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून आला. सोन्याचे दर सव्वा लाखांच्या जवळपास पोचले तरीही सोन्यात गुंतवणुकीकडे ग्राहकांचा कल कायम आहे.. यंदा नाशिकच्या सराफी व्यवसायाला सोनेरी झळाळी आली. दरम्यान, सोन्याचा सुमारे १ लाख १८ हजारांचा प्रतितोळा दर होता..देशभर दसऱ्याचा सण उत्साहात साजरा होतो. दसरा, दिवाळी आणि अक्षयतृतीया नवीन गृह, वाहन वा वस्तू खरेदीसाठी शुभ मानले जातात. तर, दसरा साडेतीन शुभमुहूर्तापैकी एका मुहूर्ताचा मान आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची गर्दी होती. विशेषतः सराफ बाजारासह सराफी पेढ्यांवर ग्राहकांचा खरेदीसाठी उत्साह द्विगुणित करणार असल्याचे सराफी व्यावसायिकांनी सांगितले. .हमखास परताव्याची गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. यामुळेच दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ दुकानांमध्ये चोख सोने आणि पेशवाई दागदागिने खरेदी करण्यासाठी महिलांची लक्षणीय गर्दी दिसून आली..Nashik News : दसरा देणार नाशिकच्या विकासाला 'बूस्टर डोस': रिअल इस्टेटमध्ये १०० कोटींची उलाढाल अपेक्षित.चांगला परतावा आणि आर्थिक गुंतवणुकीसाठी ग्राहकांनी चोख सोने आणि सोन्याचे वेढे खरेदी करण्याकडे कल आहे. आगामी लग्नसराईसाठी आत्तापासूनच सोन्याची खरेदी केली जात आहे. विशेषतः पेशवाई सोन्याच्या दागिन्यांकडे ग्राहकांचा कल आहे.- मयूर शहाणे, मयूर अलंकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.