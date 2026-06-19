नाशिक

Success Story: वडिलांचे स्वप्न लेकीने पूर्ण केले! दुःखावर मात करीत नुरा शेख बनल्या सनदी लेखापाल, आयसीयूमधील वडील, डोळ्यांत स्वप्न आणि मनात जिद्द

Farmer's daughter fulfills father's dream of becoming CA: शेतकरी कुटुंबातील नुरा शेख यांनी वडिलांचे ‘मुलगी सीए व्हावी’ हे स्वप्न पूर्ण करत, आयसीयूमधील वडिलांच्या आजारपण, विवाह, संसार व मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत प्रतिकूल परिस्थितीतही सीए फायनल परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सनदी लेखापाल होण्याचा मान मिळवला
Farmer’s Daughter Achieves CA Dream, Honors Late Father’s Wish

Farmer’s Daughter Achieves CA Dream, Honors Late Father’s Wish

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील पालखेड धरण परिसरातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या नुरा हुसेन शेख यांनी सीए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होत सनदी लेखापाल होण्याचा मान मिळविला आहे. विशेष म्हणजे, वडिलांचे "मुलगी सीए व्हावी" हे स्वप्न पूर्ण करत त्यांनी हे यश संपादन केले.

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