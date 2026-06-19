Success Story: वडिलांचे स्वप्न लेकीने पूर्ण केले! दुःखावर मात करीत नुरा शेख बनल्या सनदी लेखापाल, आयसीयूमधील वडील, डोळ्यांत स्वप्न आणि मनात जिद्द

नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील पालखेड धरण परिसरातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या नुरा हुसेन शेख यांनी सीए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होत सनदी लेखापाल होण्याचा मान मिळविला आहे. विशेष म्हणजे, वडिलांचे "मुलगी सीए व्हावी" हे स्वप्न पूर्ण करत त्यांनी हे यश संपादन केले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.नुरा यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण जिल्हा परिषद मराठी माध्यम शाळेत झाले. दिंडोरी महाविद्यालयातून बी.कॉम. पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी सीए अभ्यासक्रमाचा ध्यास घेतला. आयपीसीसीचा पहिला गट उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांचा विवाह झाला. संसाराची जबाबदारी आणि मातृत्व सांभाळत त्यांनी आयपीसीसीचा दुसरा गट तसेच सीए फायनलची तयारी सुरू ठेवली..सीए फायनलच्या पहिल्या गटाच्या परीक्षेदरम्यान त्यांचे वडील हुसेन शेख गंभीर आजारी होते. दिंडोरी येथील रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. अत्यंत कठीण मानसिक परिस्थितीतही नुरा यांनी धैर्य आणि संयम राखत परीक्षा दिली. मात्र परीक्षा संपल्यानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. मुलीला सीए झाल्याचे पाहण्याचे त्यांचे स्वप्न अपुरेच राहिले..वडिलांच्या निधनाच्या दुःखावर मात करत नुरा यांनी संघर्षाची वाट सोडली नाही. कुटुंबाचा पाठिंबा, पती सीएमए अरिफखान मन्सुरी यांचे प्रोत्साहन आणि स्वतःची जिद्द यांच्या जोरावर त्यांनी अखेर सीए परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एका शेतकरी वडिलांचे स्वप्न, प्रतिकूल परिस्थितीतही न डगमगणारी लेक आणि अथक परिश्रमातून मिळवलेले हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी चिकाटी आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा यामुळे यश मिळवता येते, हे नुरा शेख यांनी आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध करून दाखविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.