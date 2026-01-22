Nashik News : नाशिकची चांदी! दावोसमध्ये ३० हजार कोटींचे करार; हजारो तरुणांना मिळणार रोजगार

नाशिक: दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतून महाराष्ट्रासाठी आतापर्यंत ३७ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, त्यातील ३० हजार १०० कोटींचे सात करार एकट्या नाशिक विभागासाठी झाले असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली..जागतिक आर्थिक मंच च्या वार्षिक परिषदेसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री सामंत दावोस येथे उपस्थित आहेत. या परिषदेत कोकण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक विभागात उद्योग उभारणीसाठी देश-विदेशातील उद्योजकांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत..या एकूण गुंतवणुकीतून राज्यात सुमारे १३ लाख रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास मंत्री सामंत यांनी व्यक्त केला. केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर ४० ते ५० टक्के गुंतवणूक ही परकीय स्वरूपातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आजवर झालेल्या सर्व करारांची संपूर्ण व पारदर्शक माहिती गुरुवारी जनतेसमोर सादर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..नाशिक विभागात उद्योग विस्ताराला गतीनाशिक विभागात ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड, जनरल पॉलिफिल्म्स तसेच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांशी एकूण ३०,१०० कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार असून, सध्या कार्यरत उद्योगांचाही विस्तार केला जाणार आहे. दरम्यान, अदानी उद्योग समूह यांच्यामार्फत प्रस्तावित ६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी स्थळनिश्चिती अद्याप झालेली नाही, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले..Manali Kshirsagar: राजकारण, दबाव संस्कृतीला थारा नाही: कुलगुरू मनाली क्षीरसागर, ‘चलता है’ संस्कृतीला पूर्णविराम!.महिंद्राचा नाशिक प्रकल्प विस्तारवाहननिर्मिती क्षेत्रातील महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा कंपनी नाशिकमधील प्रकल्पाचा विस्तार करणार असून, याबाबतचा करार दावोस परिषदेत झाला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील आडवण येथे ३०० एकरवर हा प्रकल्प उभारला जात असून, त्यातून १,५०० ते २,००० रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.