Nashik News : चोरट्यांकडून 4 लाख 70 हजारांचा मुद्देमाल लंपास

सिन्नर : शहरातील उद्योगभवन परिसरातील द्वारका नगर येथे शुक्रवारी (ता.२०) पहाटेच्या सुमारास धाडसी घरफोडी झाली.

यात सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह तब्बल चार लाख ७० हजारांचा मुद्देमाल चोरीला गेला आहे. (Day to day increase in daring burglary theft incident Udyog Bhavan fear of unknown thieves among citizens appeal to police to prevent theft Nashik News)

शेती व्यवसाय करणारे राजू वंजारी व कुटुंबीय आपल्या मुलीला घेऊन दवाखान्यात गेले होते. मुलीची प्रकृती चिंताजनक असल्याने कुटुंबीय रात्रभर हॉस्पिटलमध्येच होते.

पहाटे वंजारी हे घरी आले असता त्यांना घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा तोडलेला दिसून आला.

