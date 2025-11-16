नाशिक

Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींची सरकारी मदत; परवाना वाचला, आता बँक वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज!

Financial Crisis and Long-Standing Issues of Nashik DCC Bank : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने ६७२ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केल्यानंतर बँक पुनरुज्जीवनासाठी नवे मार्ग खुले झाले आहेत.
District Bank

District Bank

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किरण कवडे- नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ६७२ कोटींची मदत जाहीर करत सरकारने बँकेचा परवाना वाचविल्याने सहकार क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. यापुढील काळात ही ऊर्जा टिकवून ठेवत प्रशासकांना व सरकारला बँकेबाबत ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. बँकेचा परवाना वाचेल. पण बँक सुरू होण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांची आता गरज निर्माण झाली आहे. हे पर्याय काय असू शकतात, याविषयी...

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rbi
district
dcc bank
Cooperative Banks
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com