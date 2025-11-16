Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींची सरकारी मदत; परवाना वाचला, आता बँक वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज!

किरण कवडे- नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ६७२ कोटींची मदत जाहीर करत सरकारने बँकेचा परवाना वाचविल्याने सहकार क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. यापुढील काळात ही ऊर्जा टिकवून ठेवत प्रशासकांना व सरकारला बँकेबाबत ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. बँकेचा परवाना वाचेल. पण बँक सुरू होण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांची आता गरज निर्माण झाली आहे. हे पर्याय काय असू शकतात, याविषयी....अर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेली नाशिक जिल्हा बँक २०१७ पासून चांगलीच अडचणीत आली आहे. नोटाबंदीच्या काळातील संशयास्पद व्यवहार, कर्जवाटपातील अनियमितता आणि थांबलेली वसुली यामुळे बँकेचे थकीत कर्ज दोन हजार ३०० कोटींवर पोहोचले. बँक थेट शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करत नाही. गावातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत त्यांचे वितरण होते..मग कर्जवसुली करताना ही अडचण बँकेला प्रकर्षाने जाणवते. थकीत कर्जदारांची मानसिकता ओळखून बँकेने दोन ते सहा टक्के व्याज आकारणी करणारी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना आणली. यातून बँकेला जेमतेम ४० कोटी रुपये मिळाले. कासवगतीने पुढे सरकणारी ही योजना बँकेला तारणार तर नाही, पण परवाना रद्द होईल, अशी परिस्थिती होती. एकदा रद्द झालेला परवाना कधीही परत केल्याचे ‘आरबीआय’च्या इतिहासात एकही उदाहरण नाही. याचा धोका ओळखून राज्य शासनाने शेअर कॅपिटलच्या माध्यमातून बँकेला ६७२ कोटींची मदत जाहीर केली. या एका निर्णयामुळे बँकेचे पॅरामीटर बदलतील, असा विश्वास बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटतो..बँकेचे ऋण असलेले ‘सीआरएआर’ व नेटवर्क ‘धन’ होईल. खेळते भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी या गोष्टी उपयोगी ठरतील. शासनाच्या मदतीतून वर्षाकाठी बँकेला ४० ते ५० कोटी रुपयांचे व्याज मिळेल. यातून बँकेचा आस्थापना खर्च भागेल. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर होणार असून, बँकेला राज्य सहकारी बँकेकडे किंवा ‘नाबार्ड’कडे कर्ज मागणी करता येईल. यातून ३५० ते ४०० कोटीचे कर्ज मिळू शकते. नवीन इमारतीच्या विक्रीतून किमान ३२ कोटी रुपये बँक बँकेला मिळू शकतात. .तसेच निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडून वर्षाकाठी एक कोटी २१ लाखांचे भाडे मिळते. त्यांच्याकडे साडेपाच कोटींच्या ठेवी अजूनही प्रलंबित आहेत. तसेच ‘नासाका’कडून दोन कोटी रुपये भाडे मिळते. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमधून बँकेच्या गंगाजळीत पैसे येऊ लागतील. सुदैवाने शेतकरी कर्जमाफी झालीच, तर त्यातूनही काही प्रमाणात बँकेला दिले असा मिळू शकतो. .बँकेने ३५० कोटींची गुंतवणूक केली असून, ४०० कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. या सर्वांमधून बँकेची आर्थिक उलाढाल सुरू होईल. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे नाही तर किमान व्याज नियमितपणे मिळायला लागले तर त्यांचाही विश्वास वाढेल. या पद्धतीच्या सकारात्मक प्रयत्नांमधून बँक किमान तीन ते पाच वर्षांत सुस्थितीत येऊ शकते, अशी आशा आहे. शेवटी बँक वाचली तर शेतकरी वाचतील हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे..Delhi Blast Plan : काय आहे Dead Drop ईमेल? जे वापरुन दहशतवाद्यांनी दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा कट रचला..समोर आला धक्कादायक प्लॅन.जिल्हा बँकेची अडवणूक करून बँक वाचणार नाही, तर कर्जवसुलीसारख्या सकारात्मक प्रयत्नातूनच ती वाचू शकते. यासाठी थकीत कर्जदारांनी पुढे येऊन आपले कर्ज भरले पाहिजे. यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीत पात्र न ठरलेल्या शेतकऱ्यांना यापुढील कर्जमाफीतही लाभ मिळणार नाही. याची जाणीव ठेवून त्यांनी कर्जवसुली सहभाग घ्यायला हवा, त्यातूनच बँक सुस्थितीत येण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.