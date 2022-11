नाशिक : हिंगोली येथून आज सकाळीच बहिणीला देवळाली कॅम्प येथे सासरी सोडवायला आलेल्या युवकाचा त्याच्याच चुलतभावाने केलेल्या बेदम मारहाणीत मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. देवळाली कॅम्प पोलिसात रात्री उशिरापर्यंत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. गणेश पंजाबराव पठाडे (२५, रा. शिरमणी, जि. हिंगोली) असे युवकाचे नाव आहे. अमोल पठाडे (रा. विहित गाव) असे संशयिताचे नाव आहे. (Death of youth in brutal beating case registered of murder at deolali camp Nashik Latest Crime News)

हेही वाचा: Nashik : शहरातील Blackspot चौफुल्या अपघात'मुक्त' कधी होणार?

गणेश याच्या बहिणीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार गणेश आजच सकाळी रेल्वेने त्याच्या बहिणीला घेऊन देवळाली कॅम्प परिसरातील विजयनगर येथे तिला सासरी सोडविण्यासाठी हिंगोलीवरून आला होता. तिला सोडल्यानंतर तो काही कामानिमित्ताने घराबाहेर पडला. सायंकाळपर्यंतही तो घरी आला नाही. दरम्यान देवळाली कॅम्प पोलिसांना देवळाली कॅम्प-भगूर रस्त्यावरील नागझिरा नाल्यात बेशुद्ध अवस्थेत युवक पडलेला असल्याचे समजले.

घटनास्थळी जाऊन पोलिसांनी गंभीर जखमी अवस्थेतील गणेश यास छावणी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यानंतर त्यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गणेश यास गंभीर मारहाण करण्यात आलेली होती. त्याच्या चेहऱ्यावरही जखमा होत्या. जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यास मृत घोषित केले. हा प्रकार गंभीर असल्याने पोलिसांनी जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली.

प्राथमिक माहितीनुसार गणेश यास त्याचा चुलतभाऊ अमोल पठाडे याने बेदम मारहाण केल्याचे समोर येत आहे. देवळाली कॅम्प पोलिस आणि गुन्हे शोधपथक संशयित अमोल याचा शोध घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत देवळाली कॅम्प पोलिसात कुणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. सहाय्यक पोलिस आयुक्त वसंत मोरे यांच्यासह पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Fake Currency Crime : पुन्हा 500ची बनावट नोट देऊन फसवणूक!