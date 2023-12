NMC Fraud News: ओटीपी’ प्रणालीअभावी महापालिकेची फसवणूक; कर्मचाऱ्यांच्या हाती लाखोंची रोकड

NMC Fraud News: महापालिकेच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेला संगणक पासवर्ड कॅशिअरकडे असल्याने जमा झालेली रिसिट पुन्हा रद्द करून आर्थिक अफरातफर होण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम उपाय असलेली ‘ओटीपी’ प्रणाली महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याने फसवणुकीचे प्रकार घडल्याची बाब समोर आली असून, जवळपास चाळीस लाख रुपयांचा चुना या प्रणालीअभावी लागला आहे.

दिडशे कोटी रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठताना महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञानातील त्रुटीदेखील प्रामुख्याने समोर आल्या आहेत. त्यामुळे विविध करांचा भरणा करताना ओटीपी प्रणाली अमलात आणली जाणार असल्याची माहिती विविध कर उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली. (Deception of Municipal Corporation due to lack of OTP system nashik news)