Nashik Municipal Corporation: प्रशासकीय राजवटीत ‘मधुचंद्रा’ची अनुभूती

लोकप्रतिनिधी नसल्याने महापालिका प्रशासनाला जाब विचारायला कोणी नाही. राजकीय पक्षांचे इतके तुकडे झाले की त्यांचे त्यांना सुधारत नाही. अशा परिस्थितीत महापालिकेचे अधिकारी प्रशासकीय राजवटीत मधुचंद्राचा अनुभव घेत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने फारशी कटकटीचा सामना झाला नसला तरी शासन दरबारी कामांचा फॉलोअप मात्र थंडावल्याचा अनुभव वर्षभरात पाहायला मिळाला.

टायरबेस मेट्रो निओचा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे. रिक्तपदांची भरती रखडली. पदोन्नतीत अभियंत्यांनी संधी साधली. पंधराव्या वित्त आयोगाने दट्ट्या ओढल्याने उत्पन्नाचे वाढविण्याचे भान आले. मोफत अंत्यसंस्कार योजनेतून श्रीमंतांना वगळण्याचे प्रयत्न हाणून पडले. थकबाकी वसुलीत आलेले यश असे यश-अपयशाचे व फारसे कटकटीचे वर्ष महापालिकेच्या दृष्टीने जात आहे. - विक्रांत मते. (follow up of government work has not taken by nmc news)