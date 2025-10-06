नाशिक

Nashik News : नाशिकचे एअर कनेक्टिव्हीटीचे पंख विस्तारले; २६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीसाठी दुसरी, तर जयपूरसाठी खंडित सेवा पुन्हा सुरू

Nashik-Delhi evening flights start from October 26 : नाशिक शहराची एअर कनेक्टिव्हीटी वाढविण्यासाठी इंडिगो कंपनीने २६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीसाठी दुसरी विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे हैदराबाद, इंदूर, जयपूरसह देशातील प्रमुख शहरांशी नाशिकची हवाईसेवा अधिक बळकट होणार आहे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक- दिल्ली हवाई मार्गावर २६ ऑक्टोबरपासून सायंकाळी विमानसेवा कार्यान्वित होणार आहे. तसेच, २८ ऑक्टोबरपासून हैदराबाद मार्गावर अतिरिक्त सेवेसह दर मंगळवार, गुरुवार, शनिवारी नाशिक- इंदूर- जयपूरसाठी विमानसेवा सुरू करण्यात येईल. या विमानसेवांमुळे नाशिकची एअर कनेक्टिव्हीटी विस्तारण्यास मदत होणार आहे.

