Nashik News : नाशिकचे एअर कनेक्टिव्हीटीचे पंख विस्तारले; २६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीसाठी दुसरी, तर जयपूरसाठी खंडित सेवा पुन्हा सुरू

नाशिक: नाशिक- दिल्ली हवाई मार्गावर २६ ऑक्टोबरपासून सायंकाळी विमानसेवा कार्यान्वित होणार आहे. तसेच, २८ ऑक्टोबरपासून हैदराबाद मार्गावर अतिरिक्त सेवेसह दर मंगळवार, गुरुवार, शनिवारी नाशिक- इंदूर- जयपूरसाठी विमानसेवा सुरू करण्यात येईल. या विमानसेवांमुळे नाशिकची एअर कनेक्टिव्हीटी विस्तारण्यास मदत होणार आहे. .नवी दिल्ली विमानतळावरील धावपट्टीचे काम पूर्ण झाल्याने १६ सप्टेंबरपासून नाशिक ते नवी दिल्ली विमानसेवा आठवड्यातून दररोज सुरू करण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री किनेझारापू नायडू यांच्याकडे याबाबत मागणी केली होती. इंडिगो कंपनीने २६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीसाठी दररोज दोन वेळा विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली..नाशिक- नवी दिल्ली अशा सायंकाळी सेवेचे टेकऑफ होणार आहे. या मार्गावर १८० आसनांचे हे विमान असेल. नाशिकहून देशातील नवी दिल्लीसह हैदराबाद, गोवा, नागपूर, बेंगळुरू, अहमदाबाद ही शहरे विमानसेवेने सध्या जोडली गेली आहेत; तर काही महिन्यांपूर्वी नाशिक- इंदूर- जयपूर विमानसेवा खंडित झालेली सेवाही पुन्हा सुरू होणार असून, हैदराबाद मार्गावर अतिरिक्त सेवेचा विस्तार केला जाईल. या सेवेमुळे नाशिकच्या हवाईसेवेचा विस्तार होण्यास मदत मिळणार आहे..Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या.हवाई सुविधांमुळे नाशिकची कनेक्टिव्हिटी अधिक वाढणार असून, व्यवसाय व पर्यटनवाढीस हातभार लाभेल. तसेच, नाशिकमध्ये नवीन गुंतवणूक येण्यास मदत मिळणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीतही भर पडेल आणि नाशिकची अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल.- मनीष रावल, उपाध्यक्ष, ‘निमा’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.