Agriculture News : डाळिंब-उसाकडे फिरवली पाठ! कसमादे पट्ट्यात पुन्हा 'कांदा एके कांदा'चा नारा

Summer Onion Cultivation Gains Momentum in Kasmade : देवळा तालुक्यातील शेतशिवारात उन्हाळ कांद्याची लागवड करताना मजूर. डाळिंबावरील रोग आणि ऊस कारखानदारीच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांनी यंदा मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवडीला पसंती दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवळा: यंदा उन्हाळ कांद्याचे भाव वाढले नसले, तरीही नवी आशा-नवी उमेद मनी बाळगून ‘कसमादे’ भागात कांदालागवड जोमात सुरू आहे. शेतशिवारात सगळीकडे उळे, मजूर, खते, पाणी देणे याचीच धावपळ दिसून येते. परतीच्या पावसामुळे यंदा सगळीकडे मुबलक पाणी आहे. मात्र, मजूर उपलब्ध होत नसल्याने चहा, फराळ देत मजुरांची सरबराई केली जाते. काही भागांत ट्रॅक्टरच्या मशिनने कांदा लागवड सुरू आहे.

