Deolali Camp Accident : सराव सुरु असताना लष्कराचे पॅराशूट अचानक घरावर कोसळले; जवान गंभीर जखमी

Parachute Crash Nashik : पॅराशूटमध्ये अचानक बिघाड झाला अन् ते एका घरावर कोसळले, यामुळे घबराट उडाली. आवाजाने नुकसानग्रस्त घरासह आसपासच्या घरातील लोक घाबरून बाहेर पळाले. अपघाताची माहिती मिळताच लष्कराचे अधिकारी आणि जवान घटनास्थळी पोहोचले.
Yashwant Kshirsagar
नाशिकमधील देवळाली कॅम्प परिसरात एक दुर्घटना घडली. परिसरातील शिंगवे बहुला गावात पॅरॅशूट घरावर कोसळले यात जवान जखमी झाला असून घराचेही मोठेो नुकसान झाले आहे. आर्टिलरी सेंटर चा जवान नियमित सराव करताा हा अपघात घडला. जवानाला लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

