Sant Nivruttinath Yatrotsav : पालघर, ठाणे, गुजरातमधील दिंड्या रवाना; हरिनामाचा जागर

Sant Nivruttinath Yatrotsav : संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या यात्रेसाठी वाडा तालुक्यातून पायी दिंड्या खोडाळा-देवगाव-त्र्यंबकेश्वर या मार्गावरून जात असून, टाळ मृदंगाच्या गजर होत आहे.

ठिकठिकाणांवरून निघालेल्या दिंड्यांतील वारकऱ्यांना मनोभावे निरोप देण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहेत. (Departure from dindi in Palghar Thane Gujarat at trimbakeshwar for Sant Nivruttinath Jatrotsav nashik news)