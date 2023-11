Nashik Fraud Crime : बचत संस्थेचे अध्यक्ष, संचालकांकडून ठेवीदारांना 20 लाखांना गंडा

Nashik Fraud Crime : बचतीवर आकर्षक व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवत बचत संस्थेकडून ठेवीदारांना सुमारे २० लाखास गंडा घातला. अफरातफर करून बचत संस्थेने पोबारा केला. बुधवारी (ता. ८) दुपारी घटना उघडकीस आली.

भद्रकाली पोलिलीस ठाण्यात संस्थेचे अध्यक्ष आणि संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(depositors were defrauded of 20 lakhs by Savings Bank by pretending to pay interest rate nashik news)

श्रमसंपदा निधी लिमिटेड असे संस्थेचे नाव आहे. तक्रारदार आकाश सोनवणे संस्थेत अल्पबचत प्रतिनिधी (एजंट) म्हणून कार्यरत होते. संस्थेचे विकासक अधिकारी सुधाकर लोंढे यांची जानेवारी २०२२ मध्ये तक्रारदार सोनवणे यांच्याशी भेट झाली. त्यांनी त्यांना संस्थेत रक्कम गुंतवणूक करण्याचे सांगितले.

प्रत्येक सहा महिन्यांस पाच टक्के व्याज देणार असल्याचे आमिष दाखवले. सहा महिन्यांनी त्यांना सांगितल्याप्रमाणे व्याजाची रक्कम परत मिळाली. असे करून त्यांनी तक्रारदारांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांना संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यास सांगितले. त्या मोबदल्यात ठेवीदारांच्या रकमेवर सात टक्क्याने कमिशन देत वार्षिक १० टक्के देणार असल्याचे सांगितले.

त्यानुसार तक्रारदार यांनी विविध रकमेचे सुमारे १०० ठेवीदारांची रक्कम संस्थेत गुंतवणूक केली. त्यातील २० जणांना मुदतीत परतावा केला. अन्य ठेवीदारांची मुदत संपूर्णही संस्थेने त्यांच्या रकमेचा परतावा केला नाही. ठेवीदारांनी तक्रारदार प्रतिनिधीकडे रकमेसाठी तगादा लावला. सर्वांची रक्कम देणार असल्याचे सांगत काम सुरू ठेवा, असे सांगितले.

दरम्यान, संस्थेने द्वारका भागातील पौर्णिमा बसस्थानक परिसरातील कार्यालय बंद करून पळ काढला. तक्रारदार यांच्या ८० ठेवीदारांची २० लाख ७८ हजार ३०० रुपये रकमेची अफरातफर केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच सोनवणे यांनी भद्रकाली पोलिस ठाण्यास माहिती दिली.

पोलिसांनी संस्थेचे अध्यक्ष भास्कर कोंडाजी बिन्नर, संचालक विष्णू दिनकर, रामचंद्र भोये, अरुण मालुसरे, कोर कमिटी सदस्य सुधाकर लोंढे, दीपक निकम अशा सहा जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. पोलिस अधिक तपास करत आहेत.