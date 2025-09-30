नाशिक

Manikrao Kokate : विकसित महाराष्ट्र २०४७’ धोरणासाठी खेळाडू, प्रशिक्षकांशी संवाद; सूचनापेटी बसवणार; मंत्री कोकाटे यांची ग्वाही

Developed Maharashtra 2047: Youth and Sports Dialogue in Nashik : नाशिक येथे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ युवा व क्रीडा संवाद’ कार्यक्रमात खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांशी संवाद साधताना क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे. यावेळी त्यांनी खेळाडूंना आवश्यक सोयी-सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली.
नाशिक: विकसित महाराष्ट्र २०४७ पर्यंतचे धोरण निश्चितीसाठी खेळाडू, संघटक, प्रशिक्षक यांच्यासमवेत संवाद साधला जात आहे. राज्याचे क्रीडाधोरण तयार करताना खेळाडूंच्या हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल. खेळाडूंना आवश्यक सोयी-सुविधा वेळेत‍ उपलब्ध होतील, अशी ग्वाही क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सोमवारी (ता. २९) दिली.

