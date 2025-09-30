Manikrao Kokate : विकसित महाराष्ट्र २०४७’ धोरणासाठी खेळाडू, प्रशिक्षकांशी संवाद; सूचनापेटी बसवणार; मंत्री कोकाटे यांची ग्वाही

नाशिक: विकसित महाराष्ट्र २०४७ पर्यंतचे धोरण निश्चितीसाठी खेळाडू, संघटक, प्रशिक्षक यांच्यासमवेत संवाद साधला जात आहे. राज्याचे क्रीडाधोरण तयार करताना खेळाडूंच्या हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल. खेळाडूंना आवश्यक सोयी-सुविधा वेळेत उपलब्ध होतील, अशी ग्वाही क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सोमवारी (ता. २९) दिली..शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे कॉलेज रोडवरील गुरुदक्षिणा सभागृहात ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ युवा व क्रीडा संवाद’ कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. क्रीडा आयुक्त शीतल उगले-तेली, अर्जुन पुरस्कारप्राप्त धावपटू कविता राऊत, ऑलिंपिकपटू दत्तू भोकनाळ, क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस, स्नेहल साळुंखे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील (नाशिक), रवींद्र नाईक (जळगाव), मनोहर पाटील (धुळे) आदी उपस्थित होते..मंत्री कोकाटे म्हणाले, की राज्याचे क्रीडाधोरण तयार करताना सर्व सूचना, अभिप्राय विचारात घेतले जातील. त्यासाठी क्रीडा अधिकारी कार्यालयांमध्ये सूचनापेटी बसविण्यात येईल. जिल्हा क्रीडासंकुलांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. नंदुरबारला सिंथेटिक ट्रॅक उपलब्धतेसाठी आठ दिवसांत कार्यवाही केली जाईल. .खेळांच्या विकासासाठी हरियाना, ओडिशा राज्यांची माहिती घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. खेळाडू, प्रशिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कार वितरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला जाईल. मैदाने विकसित करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल. आवश्यक साधनसामग्री, साहित्य उपलब्ध करून दिले जाईल. क्रीडांगण विकासासाठीचा निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. क्रीडा आयुक्त तेली म्हणाल्या, की क्रीडाधोरणात सुधारणा केल्या जात आहेत. त्यासाठी सूचना आणि अभिप्राय मागविले आहेत..Amravati : सरन्यायाधीशांची आई RSSच्या कार्यक्रमाला जाणार; भाऊ म्हणाला, वैयक्तिक संबंध अन् विचारधारा वेगळी.खेळाडूंनी मांडलेल्या सूचनाकविता राऊत, नौकानयनपटू हृषीकेश शिंदे, पूजा तांबे, कौसल्या पवार, शैलजा जैन, बळवंत निकुंभ, खुशाल शर्मा यांच्यासह अनेक खेळाडू, प्रशिक्षक, मार्गदर्शकांनी विविध सूचना केल्या. विविध खेळांत कामगिरी, क्रीडा सुविधा मिळाव्यात, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मैदान व्हावे, सरावासाठी सुविधा, नंदुरबारला स्वतंत्र क्रीडा प्रबोधिनी, क्रीडासंकुलास कायमस्वरूपी निधी, क्रीडाशिक्षक भरती व्हावी, प्रशिक्षक नियुक्त करावे, श्री छत्रपती पुरस्कार विजेत्यांना टोलमाफी मिळावी, एक जिल्हा एक संघटना करावी, क्रीडा विभाग वेगळा करावा, क्रीडा अनुदान सुरू करावे, डोपिंग चाचणीची व्यवस्था निर्माण करावी, क्रीडा स्पर्धा आयोजनाचा खर्च वेळेत मिळावा, अडीचशे विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडाशिक्षक नियुक्त करावा, क्रीडा संघटना सक्षम कराव्यात, शालेय मैदानांना सुविधा मिळाव्यात, खेळाडूंना प्रवासात सवलत द्यावी, गाव तेथे क्रीडांगण असावे, विद्यापीठांचे क्रीडाधोरण असावे, प्रतिभावान खेळाडूंना वेळीच मदत मिळावी, खेळाडूंसाठी स्वतंत्र वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराव्यात अशा सूचना मांडल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.