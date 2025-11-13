Lasalgaon News : दहशत माजवणारा बिबट्या अखेर जेरबंद; पण 'ठार' करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांचा चार तास 'रास्ता रोको'!

देवगाव/लासलगाव: येथे काही दिवसांपासून दहशत माजविणारा बिबट्या अखेर बुधवारी (ता. १२) पहाटेच्या सुमारास वन विभागाने शरद जोशी यांच्या शेतातील पिंजऱ्यात जेरबंद केला. अंदाजे पाच वर्षांचा हा नर बिबट्या असल्याची माहिती रेस्क्यू टीमने दिली. मात्र, ‘या बिबट्याला जिवंत पकडून घेऊन जाण्याऐवजी जागेवरच ठार करावे’ या मागणीसाठी ग्रामस्थ व विद्यार्थ्यांनी चार तास ‘रास्ता रोको’ करीत आंदोलन छेडले होते. अखेर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता बिबट्या ठार करण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार केल्यावर आंदोलक शांत झाले. .देवगाव विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे चेअरमन सतीश बोचरे, धनंजय जोशी, उपसरपंच लहानु मेमाणे, मनोहर बोचरे, राजेंद्र मेमाणे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थ व विद्यार्थ्यांनी रस्ता रोको करून वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक शिवाजी सहाने, वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल घुगे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक मोहन पाटील, हवालदार औदुंबर मुरडणर, संदीप शिंदे यांना घेराव घातला. आंदोलकांनी वनविभागाचा पिंजरा अडवून ठेवत, ‘जोपर्यंत बिबट्या ठार मारला जात नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी शाळेत जाणार नाहीत,’ असा निर्धार व्यक्त केला..यावेळी आंदोलक आणि प्रशासनामध्ये तणाव निर्माण झाला. आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता वनविभागाने बिबट्या ठार मारण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार केला. तसेच देवगाव, रुई, देवगाव फाटा, वाकद परिसरात बिबट्यामुळे जीवित वा वित्तहानी झाल्यास वन विभाग जबाबदार राहील, असे लेखी निवेदन घेण्यात आले. दरम्यान, वनविभागाची रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल होत असून, ड्रोनच्या साहाय्याने परिसर पिंजून काढण्यात येत आहे. परिसरात चार ठिकाणी नवीन पिंजरे बसविण्यात आले आहेत..आंदोलनात जयेश लोहारकर, सचिन बोचरे, संतोष लोहारकर, ज्ञानेश्वर आरोटे, रेवणसिद्ध लोहारकर, बापू बोचरे, दीपक आढागळे आदी ग्रामस्थ, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पोलिस पाटील सुनील बोचरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लासलगाव पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी बंदोबस्त ठेवला.....तर शाळा बंदचया घटनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या अमृता पवार, उपसरपंच लहानू मेमाणे, तसेच सतीश बोचरे, मनोहर बोचरे, धनंजय जोशी, जयवंत लोहारकर आदींसह ग्रामस्थ आणि शालेय विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. ‘जोपर्यंत बिबट्याला ठार केले जात नाही, तोपर्यंत शाळा बंद’ अशा घोषणा देत नागरिकांनी देवगाव फाटा येथे ‘रास्ता रोको’ केला. या वेळी वन विभाग आणि ग्रामस्थांमध्ये शाब्दिक वाद निर्माण झाला होता..Jalna News: पिठोरी सिरसगाव परिसरात बिबट्याचा वावर; वन विभागाच्या पथकाला आढळले पावलांचे ठसे, शेतकऱ्यांत भीती.बिबट्याने गेल्या काही दिवसांपासून जनावरांवर आणि शेतकऱ्यांवर हल्ले केले आहेत. हा बिबट्या जंगलात सोडल्यास तो पुन्हा गावातच परतेल, अशी भीती ग्रामस्थांमध्ये आहे.- धनंजय जोशी, संचालक, देवगाव विविध कार्यकारी सोसायटीदेवगाव परिसरात सध्या आठ ते नऊ बिबट्यांचा वावर आहे. सर्व बिबटे जेरबंद करून त्यांना ठार करावे, अन्यथा ही समस्या वाढतच राहील.- अमृता पवार, माजी सदस्या, जिल्हा परिषद, देवगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.