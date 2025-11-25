नाशिक

Malegaon News : बैलगाडीतून 'ही-मॅन'ची मिरवणूक! धर्मेंद्र यांच्या निधनाने मालेगाव-टोकडे येथील ३९ वर्षांपूर्वीच्या भेटीला उजाळा

Dharmendra’s 1984 Visit to Malegaon Comes Alive After His Demise : १९८४ मध्ये अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या मालेगाव व टोकडे येथील भेटीदरम्यान जाट समाजबांधवांनी बैलगाडीतून काढलेली मिरवणूक आणि ग्रामस्थांनी केलेले औक्षण, त्यांच्या गावाबद्दलच्या आत्मीयतेची साक्ष देणारा प्रसंग.
Dharmendra

Dharmendra

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: सिनेअभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने त्यांचा मालेगाव व टोकडे येथील भेटीला उजाळा मिळाला आहे. ७ नोव्हेंबर १९८४ ला अभिनेते धर्मेंद्र येथे आले होते. त्यांचे मालेगाव व टोकडे येथे मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आले होते. टोकडे येथील जाट समाजबांधवांनी धर्मेंद्र यांची बैलगाडीतून मिरवणूक काढली होती.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
bullock cart
Celebrity
jat
community
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com