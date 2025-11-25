Malegaon News : बैलगाडीतून 'ही-मॅन'ची मिरवणूक! धर्मेंद्र यांच्या निधनाने मालेगाव-टोकडे येथील ३९ वर्षांपूर्वीच्या भेटीला उजाळा

मालेगाव: सिनेअभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने त्यांचा मालेगाव व टोकडे येथील भेटीला उजाळा मिळाला आहे. ७ नोव्हेंबर १९८४ ला अभिनेते धर्मेंद्र येथे आले होते. त्यांचे मालेगाव व टोकडे येथे मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आले होते. टोकडे येथील जाट समाजबांधवांनी धर्मेंद्र यांची बैलगाडीतून मिरवणूक काढली होती. .येथील शेतकरी संघाचे माजी अध्यक्ष शांताराम लाठर यांची अभिनेते धर्मेंद्र यांच्याबरोबर मुंबईमध्ये एक शाम सीतारोके नाम कार्यक्रमात ओळख झाली होती. त्यावेळी श्री. लाठर महाराष्ट्र जाट समाजाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. त्यांनी मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील जाट समाज बांधवांबरोबर त्यांना माहिती दिली. .धर्मेंद्र यांना टोकडे येथे येण्यासाठी निमंत्रण दिले. या निमंत्रणाचा मान राखत ७ नोव्हेंबर १९८४ ला धर्मेंद्र मालेगाव व टोकडे येथे आले होते. मालेगावात त्यांचे जोरदार स्वागत झाले. येथील चाळीसगाव फाट्यावर त्यांना पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी उसळली होती..टोकडे येथे अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या स्वागतासाठी जाट समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी त्यांची बैलगाडीतून मिरवणूक काढली. घराघरातून औक्षण करण्यात आले होते. चाहत्यांनी त्यांना पाहण्यासाठी टोकडे येथे प्रचंड गर्दी केली होती. धर्मेंद्र हे टोकडे येथील ग्रामस्थांबाबत नेहमी विचारपूस करीत असत..He-Man Dharmendra : ही-मॅनचे नाशिक प्रेम! 'प्रतिज्ञा' ते 'करिश्मा कुदरत का'; धर्मेंद्र आणि नाशिकच्या अविस्मरणीय आठवणी.टोकडे येथील विद्यालयाला अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या मातोश्री सत्यवती कौर यांचे नाव देण्यात आले आहे. या माध्यमिक विद्यालयात आजही जाट तसेच इतर समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. टोकडे गावाबद्दल धर्मेंद्र यांना विशेष प्रेम होते. अभिनेते धर्मेंद्र यांना आदरांजली वाहून त्यांच्या येथील भेटीला उजाळा दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.