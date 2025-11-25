He-Man Dharmendra : ही-मॅनचे नाशिक प्रेम! 'प्रतिज्ञा' ते 'करिश्मा कुदरत का'; धर्मेंद्र आणि नाशिकच्या अविस्मरणीय आठवणी

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ‘ही मॅन’ धर्मेंद्र यांचे नाशिकशी नेहमीच आस्थेचे ऋणानुबंध राहिले आहेत. ‘प्रतिज्ञा’, ‘मेरा गाव मेरा देश’ या चित्रपटांपासून नाशिकशी जुळलेले रेशीमबंध हे धर्मेंद्र यांनी हळुवार मनाच्या कप्प्यात साठवून ठेवले होते. त्यांच्या निधनानंतर या संबंधांना वेगवेगळ्या माध्यमातून उजाळा देण्यात आला. टोकडे (ता. मालेगाव) येथील त्यांचे येणे, बैलगाडीतील मिरवणुकीबरोबरच शूटिंगच्या दरम्यान थांबत त्यांनी नाशिकच्या विविध खाद्यपदार्थांचा घेतलेला आस्वाद आदी सर्व घटनांच्या आठवणी नाशिककरांच्या स्मृतीपटलावर जाग्या झाल्या..१९७०-८० च्या दशकामधील त्यांच्या नाशिक परिसरातील शूटिंगवेळी झालेले नाशिककरांशी जवळचे संबंध हे त्यांच्यासाठी कायमच नाशिकविषयी ओलावा देत राहिले. २००९ मध्ये मुकेश कणेरी यांनी आयोजित केलेल्या नाशिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल (नीफ) मध्ये मिळालेला जीवनगौरव पुरस्कार धर्मेंद्र यांना नाशिकच्या आणखी जवळ घेऊन आला. त्या वेळी धर्मेंद्र यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार, गोल्डन कॅमेरा अॅवॉर्ड, ट्रॉफी, सन्मानपत्र आणि एक लाख रुपये रोख, असे पारितोषिक दिले होते. धर्मेंद्र यांनी त्या कार्यक्रमात बोलताना दादासाहेब फाळके यांचे जन्मस्थान आमच्यासाठी पंढरी असून, ते जर नसते तर आम्ही कोणीच आज चित्रपटसृष्टीत नसतो, असे म्हटले होते..‘प्रतिज्ञा’चे चित्रीकरण, ओढा गावाची आठवणधर्मेंद्र- हेमामालिनी यांची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘प्रतिज्ञा’ (१९७५) या चित्रपटातील काही दृश्यांचे चित्रीकरण नाशिकजवळील ओढा परिसरात झाले होते. गावात अचानक मोठी वाहने आली. ‘धर्मेंद्र आलेत!’ अशी चर्चा सगळीकडे सुरू झाली. त्या वेळी हेमामालिनीही सोबत होत्या. शूटिंग पाहण्यासाठी गावातील माणसे गोळा झाली होती, अशी आठवण ओढा गावातील रामा देशमुख यांनी जागविली..‘समाधी’ चित्रपट आणि नाशिकचा किस्साधर्मेंद्र यांचा आणखी एक लोकप्रिय चित्रपट ‘समाधी’ (१९७२)बाबतही काही किस्से स्थानिक चित्रपटप्रेमींनी सांगितल्या. चित्रपटातील काही दृश्यांच्या चित्रीकरणादरम्यान युनिटने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर मार्गाचा वापर केला. त्या काळात त्र्यंबक रोडवरील काही भागात त्यांनी तात्पुरते वास्तव्यही केले होते. ‘प्रतिज्ञा’ चित्रपटाचे चित्रीकरण त्र्यंबक विद्यामंदिर परिसर, आडगाव, पिंपळगाव बसवंत, ओढा या ठिकाणी झाले होते..चित्रीकरणासाठी दिंडोरी गावात डोंगरात जेल तयार केले होते; तर म्हसरूळ टेकडीवर मोठी शंकराची पिंडी आणि नाग, असा सेट होता. अनिता राज व धर्मेंद्र यांच्यावर एक गाणे येथे चित्रीत झाले होते. त्यानंतर धर्मेंद्र यांचे नाशिकला नेहमीच येणे-जाणे राहिले. द्वारका हॉटेलबाहेर गॅलरीत धर्मेंद्र आणि हेमामालिनी दोघेही उभे राहून गर्दीला हात हलवून प्रतिसाद देत होते, ही आठवण आजही अनेक ज्येष्ठ लोक सांगतात..Bollywood Legend Dharmendra: मीनाकुमारीपासून हेमामालिनीपर्यंत; ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्रच्या पडद्यावरील अविस्मरणीय जोडींचा इतिहास.आम्ही भाग्यवान आहोत, की अभिनेते धर्मेंद्र यांना दिंडोरी येथे ‘करिष्मा कुदरत का’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान महिनाभर पाहण्याची आणि एकदा भेटण्याची संधी मिळाली. जमिनीवर पाय असलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणजे धरमजी. शूटिंग दरम्यान त्या गावातल्या पारावर बसून ठेचा-भाकरी खातानासुद्धा पाहायला मिळाले.- संजय कस्तुरे.धर्मेंद्र हे माझे खूप चांगले मित्र होते. त्यांचे वास्तव्य दहा ते १२ वर्षे नाशिकमध्ये होते. सिरीन मेडोज येथे त्यांचे घरही होते. त्याचा व्यवहार मी केला होता. त्यांना बिर्याणी खूप आवडायची.- राहुल जाजू, व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.