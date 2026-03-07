नाशिक

Dhule News : धुळे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये ५४% पाणीसाठा; उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क

Water Storage in Dhule Dams Reaches Around 54 Percent : धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा, पांझरा आणि अन्य प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ५४ ते ६० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्कतेचे आवाहन केले आहे.
धुळे: जिल्ह्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागली आहे. धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टक्क्यांवर आला आहे. धुळे पाटबंधारे विभागाच्या चार मार्चच्या अहवालानुसार मोठे व मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण ६०.८६ टक्के उपयुक्त साठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती समाधानकारक असली, तरी एप्रिल-मे महिन्यात पाण्याची मागणी वाढणार असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.

