Dhule News : धुळे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये ५४% पाणीसाठा; उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क

धुळे: जिल्ह्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागली आहे. धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टक्क्यांवर आला आहे. धुळे पाटबंधारे विभागाच्या चार मार्चच्या अहवालानुसार मोठे व मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण ६०.८६ टक्के उपयुक्त साठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती समाधानकारक असली, तरी एप्रिल-मे महिन्यात पाण्याची मागणी वाढणार असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे..अक्कलपाडा, पांझरा, अनेर, तापी खोऱ्यातील प्रमुख प्रकल्पांमध्ये सध्या मध्यम स्वरूपाचा साठा उपलब्ध आहे. काही प्रकल्पांमध्ये साठा ५० ते ७० टक्क्यांदरम्यान आहे. अक्कलपाडा धरणात समाधानकारक साठा कायम आहे. पांझरा प्रकल्पातही पाणी उपलब्ध असले, तरी उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात पातळी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..लघु प्रकल्पांचे चित्रजिल्ह्यातील ४५ लघु प्रकल्पांपैकी काहींमध्ये साठा मर्यादित आहे. काही धरणांमध्ये पातळी स्थिर असली, तरी पर्जन्याअभावी नवीन आवक झालेली नाही. त्यामुळे लघु प्रकल्पांवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..पर्जन्यमान शून्यअहवालानुसार एक जूनपासूनचा एकूण पर्जन्यमान हंगामानंतर स्थिर आहे. सध्या धरणांमध्ये कोणतीही नवीन आवक नसून विसर्गही शून्य आहे. कालवे आणि सांडव्यांमधून पाणी सोडण्यात आलेले नाही..स्थिती तुलनेत सुधारलीगतवर्षी याच दिवशीच्या तुलनेत यंदा उपयुक्त साठा काही प्रमाणात जास्त आहे. त्यामुळे तातडीचा धोका नसला, तरी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनबद्ध वापराची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात येत आहे..तापमानात वाढमार्चअखेरपासून तापमानात वाढ अपेक्षित आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी आवर्तन, तसेच औद्योगिक वापर यांचे संतुलन राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पाटबंधारे विभागाने संबंधित यंत्रणांना दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..पाण्याची काटकसरउन्हाळा तीव्र होण्यापूर्वीच नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. अनावश्यक वापर टाळणे, गळती रोखणे आणि नियोजनबद्ध वापर करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Kolhapur Power Supply : 'राधानगरी-भुदरगड'मधील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीज; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती.दक्षतेबाबत गरजजिल्ह्यातील मोठे व मध्यम प्रकल्पांमध्ये सध्या सरासरी ५४ ते ६० टक्के उपयुक्त साठा उपलब्ध आहे. अक्कलपाडा, पांझरा, अनेर, बुराई आदी प्रमुख प्रकल्पांमध्ये समाधानकारक पाणी आहे. मात्र, लघु प्रकल्पांमध्ये साठा असमान आहे. काही धरणांमध्ये पातळी वेगाने घटत आहे. कालवा व सांडवा विसर्ग सध्या शून्य आहे. उन्हाळा तीव्र झाल्यास पाणीपुरवठ्यावर ताण वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली..तुलनेने स्थिर स्थितीनंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा, सारंगखेडा, रंगावली आदी प्रकल्पांमध्ये मध्यम ते समाधानकारक साठा कायम आहे. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये साठा टिकून असला तरी लघु प्रकल्पांमध्ये घट जाणवत आहे. नवीन आवक बंद असल्याने विसर्ग शून्य आहे. शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजनबद्ध वापरावर भर देण्याची सूचना विभागाने केली आहे..