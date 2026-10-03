नाशिक

रंगणार गरबा महोत्सव

रंगणार गरबा महोत्सव
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धुळे ः टुडे २ साठी, ॲंकर -- धुळ्यात रंगणार गरबा महोत्सव - संस्कृती, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धनाचा संगम सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ३ : भारतीय जनता पक्षातर्फे शहरात धुळे गरबा महोत्सव २.० हा सांस्कृतिक महोत्सव होणार आहे. ‘एक पाऊल पर्यावरणासाठी, एक संधी तुमच्या कलागुणांसाठी’ या प्रेरक संकल्पनेवर आधारित या महोत्सवात पारंपरिक गरबा, महिलांचे कलागुण, फॅशन शो यांसह पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला जाणार आहे. महिलांना सुरक्षित, उत्साही आणि आनंददायी वातावरणात एकत्र येता यावे तसेच त्यांच्या कलागुणांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने नवरात्रोत्सवाचा हा सोहळा रंगणार आहे. - ‘स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि सुदृढ धुळे’ हा संदेश देणाऱ्या या महोत्सवाच्या संकल्पक प्रियंका माने असून, भाजपसह नगरसेवक ललित माळी यांनी आयोजन केले आहे. शहरातील महिला, युवती आणि नागरिकांनी सहभागी होऊन या सांस्कृतिक सोहळ्याचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. - महोत्सवाचे वेळापत्रक विशेष गरबा प्रशिक्षण : ६ ते १० ऑक्टोबर, वेळ- सायंकाळी ४ ते ६. यात पारंपरिक दांडिया व आधुनिक गरबा स्टेप्सचे धडे दिले जातील. गरबा महोत्सव : ११ ते १९ ऑक्टोबर यादरम्यान नऊ दिवस शहरात पारंपरिक वेशभूषा, संगीत आणि नृत्याचा जल्लोष अनुभवता येईल. ‘ग्रँड फॅशन शो- मिस धुळे अँड मिसेस धुळे’: १८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या या विशेष फॅशन शोमधून महिला व युवतींच्या व्यक्तिमत्त्वाला आणि आत्मविश्वासाला स्वतंत्र व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल. - पर्यावरणाचा संदेश केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता हा महोत्सव सामाजिक आणि पर्यावरणीय बांधिलकी जपणार आहे. काही वर्षांपासून कार्यरत ग्रीन धुळे वृक्ष टीमच्या माध्यमातून नागाववाडी टेकडी परिसरात सुमारे १० हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली असून, त्यांच्या संगोपनासाठी ड्रिपची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुष्काळजन्य स्थिती टाळण्यासाठी ‘झाडे लावा- झाडे जगवा’ हा संदेश जनमानसात रुजवला जाणार असून, महोत्सवातील पाहुण्यांना पारंपरिक पुष्पगुच्छाऐवजी रोपे भेट देऊन पर्यावरण संरक्षणाचा वस्तुपाठ दिला जाणार आहे. -

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