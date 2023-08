Nashik News: भरतीसाठी धावताना ह्रदयविकाराने मृत्यू

By

Nashik News : उराशी स्वप्न बाळगून सतत पळण्याचा सराव करीत असताना पोलिस होऊन हे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरुणाची शुक्रवारी पहाट शेवटची ठरली. (Died of heart attack while running for recruitment Nashik News)

पोलिस भरतीसाठी पळण्याचा सराव करीत असतानाच भारत पोपट जाधव (२८) तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक घटना तालुक्यातील मुसळगाव येथे घडली. सैन्यदलात भरती होण्याचे त्याचे स्वप्न होते.

नेहमीप्रमाणे भारत हा मित्रांसोबत धावण्याचा सराव करत होता, त्यावेळी अचानक तो खाली कोसळला. त्यास मित्रांनी तत्काळ सिन्नर येथे खासगी रुग्णालयात दाखल केले. नंतर त्याला शासकीय रुग्णालयात हलवले.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. भारत जाधव यांच्या जाण्याने मुसळगावच्या नागरिकांवर व जाधव कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता.