नाशिक

Nashik Fuel Scam : बाउझर नियम धाब्यावर! नाशिकमध्ये घरपोच डिझेल पुरवठ्यात नियमांचे उल्लंघन, 'पेसो'ची चौकशी सुरू

PESO Takes Serious Note of Diesel Bowser Violations : नाशिक जिल्ह्यातील 'बाउझर' (छोटे टँकर) मार्फत घरपोच डिझेल पुरवठा करताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारीनंतर 'पेसो' (PESO) विभागाने चौकशी सुरू केली आहे. नाशिक पेट्रोल डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनने व्हिडिओ पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘बाउझर’च्या माध्यमातून घरपोच डिझेल पुरवठा करताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप नाशिक पेट्रोल डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. तसेच, दिंडोरी तालुक्यातील पेट्रोलपंपचालकांनी याबाबतचे व्हिडिओ सादर करीत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला होता. याची गंभीर दखल ‘पेट्रोलियम अॅन्ड एक्स्प्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ (पेसो) या विभागाने घेतली आहे.

