Nashik Fuel Scam : बाउझर नियम धाब्यावर! नाशिकमध्ये घरपोच डिझेल पुरवठ्यात नियमांचे उल्लंघन, 'पेसो'ची चौकशी सुरू

नाशिक: 'बाउझर'च्या माध्यमातून घरपोच डिझेल पुरवठा करताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप नाशिक पेट्रोल डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. तसेच, दिंडोरी तालुक्यातील पेट्रोलपंपचालकांनी याबाबतचे व्हिडिओ सादर करीत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला होता. याची गंभीर दखल 'पेट्रोलियम अॅन्ड एक्स्प्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन' (पेसो) या विभागाने घेतली आहे..यासंदर्भात पेट्रोल-डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, की 'डोअर टू डोअर' डिझेल पुरवठा करणारे छोटे बाउझर नियम धाब्यावर बसवत आहेत. यामुळे इंधनाची गुणवत्ता, आगीची जोखीम आणि परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. .दिंडोरी तालुक्यातील डीलर्सनी वणी येथील एका खासगी कंपनीच्या पेट्रोलपंपामार्फत इंधन 'बाउझर' भर बाजारात उभा करून वाहनांमध्ये इंधन विक्री करीत असल्याची तक्रार, त्यासंबंधीचे व्हिडिओ व पुरावे असोसिएशनकडे सादर केले होते. या पुराव्यांच्या आधारे, नियमबाह्य डिझेल वितरण करणाऱ्या 'बाउझर'विरोधात 'पेसो' विभागाने पावले उचलली आहेत..असोसिएशनने ई-मेलद्वारे 'पेसो' कार्यालयात दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर, या 'बाउझर'च्या अनियमिततेबाबत 'पेसो'ने चौकशी सुरू केली असून, संबंधितांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. तसेच, जिल्हा प्रशासन व पोलिस यंत्रणेला यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत..Kolhapur News: अल्पवयीन चालकांना पोलिसांचा दणका; दोघांना दंड, शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजांवर कारवाईः अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही बडगा.'जनहित, कायदेपालन आणि सुरक्षिततेसाठी असोसिएशन कायमच ठाम आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही नियमबाह्य इंधन विक्रीविरोधात आमचा लढा पुढेही सुरू राहील.'- विजय ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा पेट्रोल-डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशन.