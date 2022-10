By

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी अदा केल्या जाणाऱ्या रकमेत तफावत आढळून आली आहे. संगणक प्रणालीतील दोषामुळे हा प्रकार घडला असून, काही कर्मचाऱ्यांना अधिक तर काही कर्मचाऱ्यांना कमी प्रमाणात रक्कम मिळाल्याने नाराजीचा सूर उमटला आहे. (difference found in amount paid to NMC employees due to 7th Pay Commission differential Nashik News)

हेही वाचा: Fake Service Continuity Letter Fraud : शिक्षिकेकडून शालेय संस्थेची फसवणूक

या संदर्भात सीटू संलग्न महापालिका कामगार कर्मचारी संघटनेने निवेदन दिले आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. २०१८ पासून वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला तरी अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळावी, अशी मागणी कर्मचारी कामगार संघटनांकडून केली जात होती.

त्यानुसार पाच हप्त्यांमध्ये फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या पहिला हप्त्याची रक्कम अदा केली जात आहे. फरक रक्कम अदा करण्यासाठी लेखा विभागाने संगणकीय प्रणाली तयार केली. वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम व संगणकीय प्रणालीमध्ये दर्शनात आलेली रक्कमेत तफावत आढळून आली. काही कर्मचाऱ्यांना ७० ते ८० हजार तर वाहन चालकांना दीड ते दोन लाख रुपयांची फरकाची रक्कम दिसून आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली व त्यातून हा प्रकार समोर आला.

लेखा विभागाने प्रचलित पद्धतीने देयके बनवून फरकाच्या योग्य रकमेनुसार कर्मचाऱ्यांना अदा करावी, अशी मागणी सेतू संलग्न कामगार कर्मचारी संघटनेने महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, उपाध्यक्ष तानाजी जायभावे, सरचिटणीस जगदीश देशमुख, सचिव प्रमोद लहामगे, नाना गांगुर्डे यांची स्वाक्षरी आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : अंबडमध्ये 52 तडीपार, सातपूरला 1300 टवाळखोरांवरांवर कारवाई