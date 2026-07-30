सुरगाणा : अतिदुर्गम तोरणडोंगरी गावातील रहिवासी वडील महादू गावित व आई मोहनाबाई गावित या सर्वसामान्य आदिवासी शेतमजूर दांपत्याच्या पोटी जन्म घेतलेला दिलीप २००९ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तोरणडोंगरी या शाळेमध्ये पहिल्या इयत्तेत दाखल झाला. अभ्यासात जेमतेम असला तरी अंगी कौशल्य,काटकपणा,चपळता असल्याने झाडांवर चढणे, गुरांच्या मागे जंगलात जाणे आदी कामे तो अधिकच चपळाईने करीत होता..तसेच शालेय जीवनामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धेतील कला, क्रीडा स्पर्धेत तसेच विविध सहशालेय उपक्रमांमध्ये सहभागी होतअसे.त्या शाळेमधील शिक्षकांनी त्याला लहानपणापासून अभ्यास, खेळ, संगीत, सहशालेय उपक्रम या सर्व प्रकारामध्ये गोडी लावली.त्यावेळी तो शाळेमध्ये खो -खो,कब्बड्डी, धावणे या मध्ये आवडीने सहभागी होत असे. शाळेमध्ये असताना तत्कालीन मुख्याध्यापक भास्कर भुसारे पदवीधर शिक्षक केशव महाले क्रीडा शिक्षक मधुकर राऊत,सहशिक्षक गणेश पाडवी,यशवंत भोये, लक्ष्मण पवार या शिक्षकांनी त्याला सन २००९ ते२०१६ या कालावधीत जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धेत इयत्ता चौथी पासून त्याला खो-खो, कबड्डी, धावण या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठीची प्रेरणा दिली. .त्याच्याकडून सराव करून घेतला व त्याला प्रत्यक्ष त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी करून घेऊन केंद्रस्तर, बीटस्तर,तालुकास्तर व जिल्हा स्तरापर्यंत खो-खो त्याच पद्धतीने धावणे या प्रकारामध्ये प्रथम क्रमांक किंवा तसेच प्राविण्य मिळवण्यात त्याला मार्गदर्शन केले. खऱ्या अर्थाने त्याचा पाया भक्कम करून घेण्याचे काम क्रीडा कौशल्ये विकसित करण्याचे काम या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये करण्यात आले.शाळेमधील शिक्षक मधुकर राऊत यांनी दररोज शाळेमध्ये असताना रोज सकाळी त्याच्याकडून धावण्याचा सराव करून घेतला त्याला या धावणे क्रीडा प्रकारांमध्ये गोडी निर्माण झाली. लहानपणीच एका अपघाताने उजवा हात गमवावा लागला असला तरी दिलीप ने कधीही दिव्यांग असल्याची त्याविषयी तक्रार केली नाही तो आपले कौशल्य दाखवत विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी होऊन त्यामध्ये नेहमीच प्रावीण्य मिळवत असे..जिल्हास्तरापर्यंत त्यांनी झेप घेतली. त्यामुळे जिल्हा परिषद नाशिक अध्यक्ष चषक स्पर्धा या स्पर्धेचा निश्चितच त्याला त्याचा पाया भक्कम करण्यासाठी,त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी त्याला उंच स्वप्न बघण्यासाठी या स्पर्धेने प्रेरणा दिली आणि या स्पर्धेतूनच आज तो जागतिक पातळीवरील धावपटू म्हणून प्रसिद्ध झालेला आहे. जागतिक स्तरावरील विविध स्पर्धा पार पाडल्यानंतर त्यात यशस्वी झेपझेप घेतल्यानंतर दिलीप आपल्या मूळ गावी आल्यानंतर शाळेला आवर्जून भेट देत असे विद्यार्थ्यांशी, शिक्षकांशी संवाद साधत असे त्यावेळी सुद्धा त्या शाळेतील मुख्याध्यापक दिगंबर चौधरी शिक्षक पंडित गायवन,मनोहर भोये, रामदास भोये,पुंडलिक चौधरी, श्रीकांत गवळी, मधुकर राऊत, गणेश पाडवी त्याला मार्गदर्शन करत असत. प्रेरणा देत असत. .दिलीप इयत्ता १ली ते ७ वी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तोरणडोंगरी पर्यंत शिक्षण घेतलेला दिलीप गावित आज कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्कॉटलंड या ठिकाणी पुरुष १०० मीटर त 47 स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवून यश संपादन केले आहे. त्याच्या या यशाबद्दलमहा महिम राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं,लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ओमकार पवार, तोरणडोंगरी गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य,पेसा कमिटी अध्यक्ष, सदस्य,सर्व ग्रामस्थ त्याचप्रमाणे शाळेतील सर्व शिक्षक विद्यार्थीयांनी अभिनंदन केले आहे.गटविकास अधिकारी साहेबराव खेडकर, गटशिक्षणाधिकारी श्रीमती अल्पा देशमुख, अलंगून बीटाचे विस्तार अधिकारी धनंजय कोळी, केंद्रप्रमुख धनराज भोये, शिक्षक पांडुरंग पवार, उत्तम वाघमारे, रतन चौधरी, सुधाकर भोये,कृष्णा देशमुख,आनंदा जाधव, तसेच तालुक्यातील सर्व शिक्षक बांधवांनी या यशाबद्दल शुभेच्छा देऊन त्याचे अभिनंदन केले आहे.." जिल्हा परिषदेच्या वतीने दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धांमध्ये कला,क्रीडा,नृत्य, संगीत,गायन,वादन, लेखन, चित्रकला या गुणांना वाव दिला जातो.या स्पर्धेच्या माध्यमातून ग्रामीण आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन आपल्या कला गुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी मिळते.जिल्हा परिषद शाळेतच पाया भक्कम होत असतो. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी कोठेही कमी नाहीत हेच या मिळविलेल्या यशावरुन अधोरेखित होते.ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.