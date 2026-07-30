नाशिक

Commonwealth Para Athletics: तोरणडोंगरीच्या जिल्हा परिषद शाळेतील दिलीप गावितची ग्लास्गो राष्ट्रकुल पॅरा अ‍ॅथलेटिक्समध्ये सुवर्णभरारी

तोरणडोंगरीच्या जिल्हा परिषद शाळेत घडलेला धावपटू दिलीप गावित; अतिदुर्गम आदिवासी मुलाचा ग्लास्गो राष्ट्रकुल पॅरा अ‍ॅथलेटिक्समध्ये सुवर्णदौडीत ऐतिहासिक पराक्रम
The former Zilla Parishad school student has become an inspiration for rural and tribal students across Maharashtra.

The former Zilla Parishad school student has become an inspiration for rural and tribal students across Maharashtra.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सुरगाणा : अतिदुर्गम तोरणडोंगरी गावातील रहिवासी वडील महादू गावित व आई मोहनाबाई गावित या सर्वसामान्य आदिवासी शेतमजूर दांपत्याच्या पोटी जन्म घेतलेला दिलीप २००९ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तोरणडोंगरी या शाळेमध्ये पहिल्या इयत्तेत दाखल झाला. अभ्यासात जेमतेम असला तरी अंगी कौशल्य,काटकपणा,चपळता असल्याने झाडांवर चढणे, गुरांच्या मागे जंगलात जाणे आदी कामे तो अधिकच चपळाईने करीत होता.

Loading content, please wait...
school
Zilla Parishad
Commonwealth Weightlifting Championships
Commonwealth Legal Education Association
COMMONWEALTH GAMES