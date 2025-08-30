नाशिक

Dilip Khandvi : सुरगाण्याचा 'छोटा पॅकेट, बडा धमाका'; दिलीप खांडवीची यशोगाथा युवकांना प्रेरणा देणारी

Early Life and Introduction to Kho-Kho : भारतीय संघात खेळण्याचे ध्येय बाळगताना तो जिद्द, कष्ट करताना मैदानावर कसून सराव करतोय. ‘छोटा पॅकेट, बडा धमाका’ अशी त्‍याची अनोखी ओळख संपूर्ण भारतात निर्माण झाली आहे.
Dilip Khandvi
Dilip Khandvisakal
अरूण मलाणी
Updated on

दुर्गम आदिवासीबहुल सुरगाणा येथील दिलीप खांडवी याने अल्‍पावधीतच खो-खो क्रीडा प्रकारात चुणूक दाखविली आहे. लक्षवेधी कामगिरी करताना त्‍याने संघाला पदक जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय संघात खेळण्याचे ध्येय बाळगताना तो जिद्द, कष्ट करताना मैदानावर कसून सराव करतोय. ‘छोटा पॅकेट, बडा धमाका’ अशी त्‍याची अनोखी ओळख संपूर्ण भारतात निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
India
Nashik
sports
Training
Campaign
players
Kho-Kho competition
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com