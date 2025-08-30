Dilip Khandvi : सुरगाण्याचा 'छोटा पॅकेट, बडा धमाका'; दिलीप खांडवीची यशोगाथा युवकांना प्रेरणा देणारी

दुर्गम आदिवासीबहुल सुरगाणा येथील दिलीप खांडवी याने अल्पावधीतच खो-खो क्रीडा प्रकारात चुणूक दाखविली आहे. लक्षवेधी कामगिरी करताना त्याने संघाला पदक जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय संघात खेळण्याचे ध्येय बाळगताना तो जिद्द, कष्ट करताना मैदानावर कसून सराव करतोय. ‘छोटा पॅकेट, बडा धमाका’ अशी त्याची अनोखी ओळख संपूर्ण भारतात निर्माण झाली आहे..लीपचे बालपण सुरगाणा तालुक्यातील कृष्णा नगर या आदिवासी गावात गेले. नजीकच्या शाळेत चौथीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. तिथेच त्याला खो-खो खेळाची आवड निर्माण झाली. नंतर अलंगुण येथील आदिवासी आश्रम शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले. तिथे खेळताना दिलीपचा सहभाग असलेल्या संघाने शालेय राज्यस्तर स्पर्धेत तिन्ही वयोगटात पहिले क्रमांक मिळवताना जोरदार कामगिरी केली. .तेथूनच शालेय जीवनातील खो-खो प्रवासाची सुरुवात झाली.खेळातील सहभाग नोंदविल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात मर्यादित उपकरणांसह आणि प्रगत तंत्रज्ञानाशिवाय त्याला सराव करावा लागत होता. मात्र, जिल्हा खो-खो संघटनेने प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर दिलीपला सुधारणा करण्यास सहाय्यता झाली. त्याच्या गावाने आणि कुटुंबाने लहानपणापासून खो-खो खेळण्यास समर्थन दिले. .कितीही आव्हाने आली तरी, त्यांनी कधीही दिलीपला खेळ थांबवण्याचा आग्रह केला नाही. ते नेहमी दिलीपच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. त्यानंतर दिलीपने वरिष्ठ स्तरावरील राज्य अजिंक्यपद स्पर्धांत भाग घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून त्याचे खेळावरील प्रेम अधिकच वाढत गेले. एका राज्य स्पर्धेत उत्कृष्ट प्रदर्शन करूनही महाराष्ट्र वरिष्ठ राष्ट्रीय खो-खो संघात त्याची निवड झाली नाही..त्या क्षणी खेळ सोडून द्यावा, अशी नैराश्याची भावना त्याच्या मनात आली. परंतु, ध्येयावर ठाम राहत त्याने वाटचाल सुरु ठेवली. खेळाडू कोट्यातून रेल्वेत नोकरी मिळवायची होती, म्हणून त्याने अधिक मेहनतीने सराव केला. शेवटी त्याची ध्येयपूर्वी झाली व सध्या तो मध्य रेल्वेमध्ये कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहे..जागतिक स्पर्धेत सहभागासाठी प्रयत्नप्रशिक्षक उमेश आटवणे, गीतांजली सावळे आणि मंदार देशमुख यांच्यासह नाशिक जिल्हा खो-खो संघटनेची दिलीपला मोलाची साथ, पाठबळ व मार्गदर्शन मिळाले आहे. दिलीपच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेऊन त्याची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करुन दिले. व त्याच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. .आगामी वर्ल्डकपमध्ये भारतीय खो-खो संघाचे प्रतिनिधित्व करणे हे त्याचे स्वप्न आहे. त्या उद्दिष्टासाठी कठोर तयारीला त्याने सुरुवात केली आहे. खो-खो आता जागतिक खेळ बनला आहे, त्यामुळे लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. खो-खोच्या माध्यमातून इतर युवकदेखील त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकता, असा विश्वास दिलीपने व्यक्त केला आहे..दिलीपच्या कामगिरीचा आढावादिलीपला वीर अभिमन्यू पुरस्कार मिळाला आहे. रेल्वेकडून खेळताना वरिष्ठ गट राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेत सुवर्ण व रौप्यपदक पटकावले आहे. खेलो इंडियामध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. तर महाराष्ट्रकडून खेळताना वरिष्ठ गट राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेत रौप्य, राष्ट्रीय शालेय खो-खो स्पर्धेत सुवर्ण व रौप्य तसेच कनिष्ठ गट राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेत त्याचा समावेश असलेल्या संघाला रौप्यपदक मिळाले आहे..Rahul Dhotre : नाशिक हाणामारीतील मृत राहुल धोत्रेच्या कुटुंबीयांचा आक्रमक पवित्रा; आरोपींना अटक होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार.व्यावसायिक करिअरला मिळाली नवी दिशाअल्टिमेट खो-खो लीगने दिलीपच्या व्यावसायिक करिअरला पूर्णपणे नवीन दिशा मिळाली. या स्पर्धेतून त्याच्या आयुष्याला नव्या मार्गावर नेले. आत्तापर्यंत केवळ क्रिकेट आणि कबड्डीच्या व्यावसायिक लीग खेळविल्या जात होत्या. पण बालपणापासून पूर्णपणे समर्पित, आवडत्या खेळाच्या लीगमध्ये खेळणे आणि सहभागी होणे, हे स्वप्न साकार झाल्याची भावना दिलीप व्यक्त करतो. टीव्हीवर आयपीएल आणि प्रो-कबड्डी पाहताना मोठ्या खेळाडूंची नावे ऐकायला मिळायची. त्याप्रमाणेच स्वतःचे नाव देशाच्या राष्ट्रीय वाहिनीत सतत यावे, असे स्वप्न तो पाहायचा. ते स्वप्न अल्टिमेट खो-खो लीगमुळे साकार झाले. ‘छोटा पॅकेट, बडा धमाका’ या अनोख्या ओळखीने संपूर्ण भारतात त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. अल्टिमेट खो-खो च्या दोन्ही हंगामांनी त्याच्या क्रीडा कारकिर्दीतील महत्वाच्या टप्प्याचे काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.