दिंडोरी अपघात प्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल प्रशासनाकडे सोपवला, ठेकेदार अन् अधिकाऱ्यांवर ठपका; रस्त्याचे काम अपूर्ण

Dindori Accident News: नाशिकमधील दिंडोरी इथं रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या विहीरीत कार कोसळून भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघात प्रकरणी चौकशी समितीने प्रशासनाला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय. रस्ता विहिरीच्या काठापर्यंत बांधण्यात आला होता. त्याठिकाणी विहीर धोकादायक स्थितीत होती. रस्त्यात ना फलक होते, ना विहिरीशेजारी कठडा, तसंच स्पी ब्रेकरही नव्हता. यामुळे रात्रीच्या वेळी गाडी थेट विहिरीत कोसळून अपघात झाला होता..दिंडोरी अपघात प्रकरणी प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने महिन्याभरात अहवाल सादर केला आहे. यात रस्ते बांधकामात हलगर्जीपणा आणि सुरक्षेचा अभाव यामुळे अपघात झाल्याचं म्हटलं आहे. तसंच नगरपरिषदेकडून ठेकेदाराला रस्त्याचे काम पूर्ण न करताच पैसे देण्यात आल्याचंही नमूद केलं आहे..रस्त्याच्या कामाच्या बिलावर २ टक्के मागणी, लाच घेताना ZP इंजिनिअरसह ३ अधिकाऱ्यांना अटक.नाशिकच्या दिंडोरी इथं ३ एप्रिल रोजी खासगी शाळेच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कुटुंब गेलं होतं. त्या कार्यक्रमाहून परतताना रात्री उशिरा अपघात झाला होता. गाडी थेट रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या विहिरीत कोसळली होती. या अपघातानंतर ५ जणांची चौकशी समिती स्थापन केली होती..चौकशी समितीने तपासानंतर प्रशासनाकडे अहवाल सोपवला आहे. ठेकेदारासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर या अपघात प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात काय कारवाई केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ठेकेदार आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एका कुटुंबातील ९ जणांना जीव गमवावा लागल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे.