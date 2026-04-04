Dindori : कार विहिरीत कोसळून ९ जणांचा मृत्यू; रस्त्याच्या मधोमध असलेली विहीर बुजवण्यास सुरुवात, मालकावर गुन्हा दाखल

दिगंबर पाटोळे, दिंडोरी : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी इथं शुक्रवारी रात्री उशिरा भरधाव कार विहिरीत कोसळून एकाच कुटुंबातील ९ जणांाच मृत्यू झाला. इंदोरे गावचं कुटुंब त्यांच्या घरातील मुलांच्या स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमासाठी दिंडोरीत आलं होतं. ते परतताना रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास शहरातील शिवाजीनगर परिसरात असलेल्या विहिरीत कार कोसळली. अपघातात ९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून रस्त्याच्या मधोमध असलेली विहिरी बुजवण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही विहीर वापरात असून प्रशासनाकडून रस्त्याचं बांधकाम केलं तेव्हा याकडे कसं दुर्लक्ष झालं असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. .दिंडोरीतील अपघातग्रस्त विहीर बुजविण्याचे काम सुरू आहे. तर विहिरीचे मालक राजेंद्र राजे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विहिरीचे मालक राजेंद्र राजे बेपत्ता झाले आहेत. विहिरीच्या मालकावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विहीर बुजवण्याचं काम सुरू केलं जात आहे..Nashik Dindori accident : नाशिक येथील दिंडोरी अपघातातील एकाच कुटुंबातील ९ मृतांची नावे समोर, क्रेनने काढले मृतदेह बाहेर.दिंडोरीत शिवाजीनगरमध्ये असणारी विहीर ही जुनी असली तरी नव्याने बांधण्यात आलेला रस्ता थेट विहिरीपासून एक फुटावर संपला आहे. तिथून डाव्या बाजूला कच्ची वाट आहे. जी रात्रीच्या अंधारात दिसत नाही. भरधाव वेगात रस्त्याचा अंदाज न आल्यानं कार थेट विहिरीत कोसळली. एका खाजगी क्लासचे वार्षिक स्नेहसंमेलन आणि गुणगौरव समारंभ आटोपून घरी परतत असताना, विद्यार्थ्यांसह पालकांची कार विहिरीत कोसळून ९ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये ७ विद्यार्थी आणि ३ पालकांचा समावेश आहे..दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे येथील रहिवासी असलेले दरगोडे कुटुंब आणि काही विद्यार्थी दिंडोरी शहरात एका खाजगी शिकवणीच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. कार्यक्रम उत्साहात पार पडल्यानंतर रात्री १० वाजेच्या सुमारास हे सर्वजण कारने (क्र. MH15-JS-1053) गावाकडे परतत होते. यावेळी शिवाजी नगर भागातील राजू राजे यांच्या मालकीच्या पाण्याने भरलेल्या उघड्या विहिरीत ही कार थेट कोसळली.