Nashik Crime:'दिंडोरी पोलीस ॲक्शन मोडवर'; दहशत पसरवणाऱ्या दोन युवकांवर कारवाई..

Dindori Police in Action Mode: दिंडोरीचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांनी घेतली होतात तात्काळ संबंधित युवकांना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. पोलिस स्टेशन मध्ये त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी आपल्याकडून झालेला गुन्हा मान्य करत "नाशिक जिल्हा हा कायद्याचाच बालेकिल्ला" असल्याचे मत व्यक्त केले.
Dindori police team takes firm action against two youths accused of creating panic in the area.

-दिगंबर पाटोळे

वणी: सध्या " नाशिक जिल्हा म्हणजे कायद्याच्या बालेकिल्ला " या वाक्याने गुन्हेगारांच्या छातीत धडकी भरवली आहे. शहराबरोबरच नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी देखील सर्व पोलीस ठाण्यांना सतर्क करत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. मग दिंडोरी पोलीस स्टेशन तरी मागे कसे राहणार ? दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांनी तालुक्यातील आंबेगण येथे हातात कोयते घेऊन दहशत पसरवणाऱ्या दोन युवकांना चांगलीच अद्दल घडवली.

