Nashik Crime:'दिंडोरी पोलीस ॲक्शन मोडवर'; दहशत पसरवणाऱ्या दोन युवकांवर कारवाई..

-दिगंबर पाटोळेवणी: सध्या " नाशिक जिल्हा म्हणजे कायद्याच्या बालेकिल्ला " या वाक्याने गुन्हेगारांच्या छातीत धडकी भरवली आहे. शहराबरोबरच नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी देखील सर्व पोलीस ठाण्यांना सतर्क करत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. मग दिंडोरी पोलीस स्टेशन तरी मागे कसे राहणार ? दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांनी तालुक्यातील आंबेगण येथे हातात कोयते घेऊन दहशत पसरवणाऱ्या दोन युवकांना चांगलीच अद्दल घडवली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पोलीस खाक्या दाखवून कायदा काय असतो याची जाणीव करून दिली. आणि शेवटी त्यांच्याकडूनही वदवून घेतले की , "कायद्याचा बालेकिल्ला म्हणजेच नाशिक जिल्हा. " दिंडोरी तालुक्यातील आंबेगण येथील लखन देविदास कोतवाल (वय -२२ वर्षे) शिवाजी हिरामण पागे (वय -२३ वर्षे ) यांनी आंबेगण गावात सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर आरोपींनी स्वताःचे कब्जात बेकायदेशीर प्राणघातक शस्त्र लोखंडी कोयता व तलवार, चैन स्प्राँकेट हातात घेवुन मोठमोठ्याने आरडाओरड करुन परीसरात येणारे जाणारे लोकांवर दहशत निर्माण करुन सार्वजनीक ठिकाणी शांतता भंग करत असल्याची तक्रार दिंडोरी पोलीस स्टेशन दाखल झाली. .याबाबत सविस्तर माहिती दिंडोरीचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांनी घेतली होतात तात्काळ संबंधित युवकांना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. पोलिस स्टेशन मध्ये त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी आपल्याकडून झालेला गुन्हा मान्य करत "नाशिक जिल्हा हा कायद्याचाच बालेकिल्ला" असल्याचे मत व्यक्त केले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .दिंडोरी पोलीस ठाण्यात सदर दोन्ही युवकांवर गंभीर गुन्हा करण्याचे उद्देशाने फिरत जिल्हादंडाधिकारी नाशिक यांचे प्रतिबंधक आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिंडोरी पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.