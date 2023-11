Loksabha Election: महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात दिंडोरी शरद पवार गटाकडे; पवारांच्या खेळीवर ठरणार आघाडीचा उमेदवार

By

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Loksabha Election: काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आता राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

देशव्यापी पातळीवरील इंडिया आघाडीतील महाविकास आघाडीतही राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघ जागावाटपाचे सूत्र जवळपास निश्चित झाल्याची चर्चा सुरू आहे. (Dindori to Sharad Pawar group in seat allocation of Maha Vikas Aghadi Lok Sabha Election nashik news)

नाशिक जिल्ह्यातील भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ शरद पवार गटाकडे गेला असल्याचे बोलले जात आहे. या मतदारसंघातील विधानसभेचे ‘राष्ट्रवादी’चे आमदार अजित पवार गटात गेलेले आहेत. त्यामुळे शरद पवार नेमकी काय खेळी करतात, कोणाला रिंगणात उतरवितात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इंडिया आघाडीतल तीन प्रमुख पक्षांची महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. या तिन्ही पक्षांनी आगामी लोकसभा निवडणूक एकत्र लढण्याचा निर्धार केला. विशेष म्हणजे या तिन्ही पक्षांच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित झाल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण ४८ जागा असून, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात सर्वाधिक जागा या ठाकरे गटासाठी निश्चित झाल्या आहेत. जागावाटपात ठाकरे गटाला १९ ते २१ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस १३ ते १५ जागा लढवू शकते. शरद पवार गटाला १० ते १५ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. ४८ पैकी ४४ मतदारसंघांच्या जागवाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. चार जागांवर चर्चा सुरू आहे.

शरद पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’च्या वाट्याला येणाऱ्या जागेत नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. हा मतदारसंघातील येवला, दिंडोरी-पेठ, कळवण-सुरगाणा, निफाड विधानसभा मतदारसंघ ‘राष्ट्रवादी’च्या ताब्यात होते. मात्र, या मतदारसंघांच्या आमदारांनी अजित पवार गटाची वाट धरली आहे. नांदगावात शिंदे गटाचे आमदार असून, चांदवड व देवळा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत.

या मतदारसंघातून शरद पवार गटाकडून दिंडोरीचे तालुकाध्यक्ष भास्कर भगरे यांच्या नावाची चर्चा आहे. भास्कर गावित, रामदास चारोसकर, सुनीता चारोसकर हे ठाकरे गटात असूनस त्यांच्या नावांची चर्चा आहे. काँग्रेसचे रमेश कहांडोळ इच्छुक आहेत.

गत निवडणुकीत उमेदवारी कापण्यात आलेले माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण हेही इच्छुक आहेत. मात्र, ते भाजपत आहेत. आघाडी म्हणून तगडा उमेदवार उतरविला जाण्याची शक्यता असल्याने, शरद पवार ऐनवेळी कोणतीही राजकीय खेळी करून उमेदवार उतरवू शकतात, असे बोलले जात आहे.