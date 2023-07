Nashik News : पाणलोटात पावसामुळे दारणातून विसर्ग सुरु

By

Nashik News : राज्यभर सगळीकडे पाऊस असलातरी नाशिकला अपेक्षित पाऊस नाही. मात्र दारणा धरणाच्या क्षेत्रात मात्र मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरु असल्याने दारणा धरणातून पाण्याचा विसर्ग आजपासून सुरु झाला. (Discharge from Darna dam due to rainfall in watershed nashik news)

दारणा धरण साधारण ७५ टक्के भरल्यानंतर त्यातून नगर आणि त्यानंतर मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी पाण्याचा विसर्ग सुरु होतो काल दारण धरले. दारणा धरण क्षेत्रात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत असल्याने धरण ७५.८१ टक्के भरले आहे. धरण परिचालन सुचीनुसार धरणामधून येणाऱ्या येव्यानुसार आज (ता.२२) सकाळी अकराला ११०० क्युसेक्स इतका विसर्ग सोडण्यात आला.

आवश्यकतेनुसार विसर्गात टप्याटप्याने वाढ करण्यात येईल, असे जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. दारणा धरण क्षेत्रात पाऊस सुरु आहे.

त्यामुळे दारणा धरणातून विसर्गाला सुरवात झाल्याने धरणाच्या खालच्या भागातील नागरिकांना समाधानाचे वातावरण आहे. राज्यात जुलै महिन्याच्या सरासरी इतका पाऊस झाला असला तरी, नाशिक मात्र अपवाद आहे. जिल्ह्यात दारणा धरण वगळता बहुतांश प्रमुख धरणातील साठा पन्नास टक्केपेक्षा कमीच आहे.

त्यात चणकापूर ४४, केळझर ४८ गंगापूर ४७ भाम ४७ टक्के आहे तर इतर लहान धरणातील पाण्याची स्थिती याहून बिकट असून जेमतेम तीस टक्के धरण भरली आहे. वालदेवी २३, कश्यपी २५, गौतमी २६, कडवा ३२, भोजापूर ९, पालखेड ३६, करंजवण २७, ओझरखेड २५, वाघाड २२, पुणेगाव २६ इतकाच पाणीसाठा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २८ हजार दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा कमी आहे.