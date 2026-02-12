Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा आणि रस्ते सुरक्षेसाठी नाशिकचा ६४२ कोटींचा वाढीव प्लॅन; मुख्यमंत्र्यांकडे निधीची मागणी

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा, जिल्ह्यातील रस्तेसुरक्षेच्या उपाययोजना, पर्यटन आणि उद्योग विकास, तसेच अक्षांकीत तालुक्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत वाढीव ६४२ कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनातर्फे मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नोंदविण्यात आली. या वेळी जिल्ह्याचा विकासाच्या आराखड्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत बुधवारी (ता. ११) नाशिक विभागीय जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी मुंबई येथून मुख्यमंत्र्यांसमवेत अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, तर नाशिक येथून आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार राहुल ढिकले, आमदार दिलीप बनकर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..राज्यस्तरावरून जिल्ह्याला २०२६-२७ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारणची ६९२ कोटींची मर्यादा कळविण्यात आली आहे. पण, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यावर अतिरिक्त ताण वाढणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने वाढीव ६४२ कोटींची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविली. या निधीतून जिल्ह्यातील ३७९ अपघातप्रवण ठिकाणांवर तातडीने उपाययोजना करायच्या आहेत. .सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, त्र्यंबक, कळवण आणि बागलाण या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास तालुक्यांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यातही सुरगाण्यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. याप्रसंगी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामांची सद्यःस्थितीची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली..निधीची कमतरता भासू नयेनाशिक जिल्हा हा सर्वाधिक महसूल देणारा आहे. जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारा विकास लक्षात घेता विविध विभागांनी केलेल्या मागण्या बघता निधीची कमतरता भासू नये, अशी सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. नाशिकमधील पर्यटनवाढीसाठी नाशिक कलाग्राम आणि गंगापूर धरण येथील सीप्लेनबाबत लवकर कार्यवाहीची त्यांनी मागणी केली. मंत्री दादा भुसे यांनी शाळा खोल्यांची दुरुस्ती आणि वर्गखोल्यांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली..जिल्ह्याचा धोरणात्मक आराखडाकुंभमेळ्यात आवश्यक पंचधातू उत्पादनाला गती देणेआदिवासी तालुक्यांच्या विकासासाठी तरतूदजिल्ह्यात ३७९ अपघात क्षेत्रांवर उपाययोजनारस्ते सुरक्षेसाठी दिशादर्शक फलक, रंबलिंग, स्ट्रीप्सयेवला येथे जंगल सफारीनांदुरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्याचा विकासगंगापूर धरण परिसरात द्वीप पर्यटन (आयलंड टुरिझम)प्लग अॅन्ड प्ले मॉडेलवर अन्नप्रक्रिया उद्योग.Panhala PS : ‘शिवसेना-राष्ट्रवादी’ चाच; पंचायत समितीत झेंडा नरके पन्हाळ्यात, निवडणुकीपूर्वीची युती अबाधित.मुख्यमंत्र्यांकडे जिल्ह्याच्या विकासासाठीचा धोरणात्मक आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यात प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टी करणे क्रमप्राप्त आहे याची सविस्तर माहिती बैठकीत विशद करण्यात आली.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.