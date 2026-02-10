Nashik News : जिल्हाधिकाऱ्यांचा अल्टिमेटम! ३४० कोटींच्या निधीपैकी केवळ ८० कोटी खर्च; उरलेला निधी परत जाणार?

नाशिक: जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विभागांचा गेल्या आर्थिक वर्षातील ३४० कोटींच्या दायित्वापैकी केवळ ८० कोटींचा निधी खर्च झाला. जिल्हा परिषदवगळता अन्य विभागांचा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निधीचे योग्य नियोजन करीत वेळेत तो खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. ९) जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी उपवनसंरक्षक राकेश सेपट (पूर्व) आणि सिद्धेश सावर्डेकर (पश्चिम), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, पशुसंवर्धन उपायुक्त प्रशांत धर्माधिकारी, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशीद, ‘समाजकल्याण’चे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..जिल्हा वार्षिक योजनेत चालू आर्थिक वर्षात प्रस्तावित विकासकामांना तांत्रिक मान्यतेशिवाय प्रशासकीय मंजुरी व निधी वितरण केले जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिला. वार्षिक योजनेतून सन २०२४-२५ चा दायित्वाचा २६० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. .सदरचा निधी परत गेल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित यंत्रणेची असेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामांसाठी निवडलेल्या पुरवठादारांची नोंदणी करताना त्याची माहिती शासनाच्या ‘आयपास’ प्रणालीवर सादर करावी, अशा सूचना आयुष प्रसाद यांनी केल्या..Jalna Mayor: वंदना मगरे जालन्याच्या पहिल्या महापौर; राजेश राऊत उपमहापौर, दोघांचीही बिनविरोध निवड, भाजपची सत्ता!.अहवाल सादर करावा : प्रसादजिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२६-२७ मध्ये निधीची मागणी करताना सर्वप्रथम कामाचे स्वरूप व त्याची उपयुक्ततेची सविस्तर माहिती सादर करावी. सर्व यंत्रणांनी योजनेतून हाती घेणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करताना प्रारंभीची व नंतरची छायाचित्रे द्यावी. डोंगरी तालुक्यात अधिक कामांच्या समावेशासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने नियोजन करावे. तसेच, खरेदी प्रक्रियेची कामे १५ फेब्रुवारीपूर्वी पूर्ण करावीत. प्राप्त तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावांना १५ फेब्रुवारीपर्यंतच निधी वितरित केला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.