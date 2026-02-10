नाशिक

Nashik News : जिल्हाधिकाऱ्यांचा अल्टिमेटम! ३४० कोटींच्या निधीपैकी केवळ ८० कोटी खर्च; उरलेला निधी परत जाणार?

Poor Utilisation of District Annual Plan Funds in Nashik : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निधी खर्चाबाबत अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या.
Funding

Funding

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विभागांचा गेल्या आर्थिक वर्षातील ३४० कोटींच्या दायित्वापैकी केवळ ८० कोटींचा निधी खर्च झाला. जिल्हा परिषदवगळता अन्य विभागांचा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निधीचे योग्य नियोजन करीत वेळेत तो खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Collector
Funding
Development
district
approval

Related Stories

No stories found.