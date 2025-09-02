Narhari Zirwal : शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि व्याजमाफीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांशी बैठक; मंत्री झिरवाळांचे आश्वासन

नाशिक: जिल्हा बँकेच्या संपूर्ण व्याजमाफीसंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आपण बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले. दिंडोरी येथील वणारे येथील निवासस्थानी शेतकरी समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष भगवान बोराडे, आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्याध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, बाळासाहेब बोरस्ते, रमेश बोरस्ते, मोतीनाना पाटील, सुनील नाठे, सुनील बोरस्ते, रामदास सोनवणे यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली..त्या वेळी ३ व ४ सप्टेंबरला शरद जोशी जन्मशताब्दीनिमित्त ओझर येथे होणाऱ्या अधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण मंत्री झिरवाळ यांना देण्यात आले. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होऊन शेतकऱ्यांचा सात-बारा खाते उतारा कोरा करावा, या.मागणीसाठी उपोषण करण्यास ८२० दिवस झाले आहेत. मात्र राज्य शासनाने या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मध्यंतरी चार सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबविल्या. मात्र त्यास शेतकऱ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिला. .Solapur News: 'पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने जीवन संपवले'; मुस्ती येथील घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ.२०२५-२६ साठी नवीन कर्ज परतफेड योजना राबविण्यात येणार असल्याचा ठराव जिल्हा बँकेने मंजूर करून घेतल्याने कर्ज भरण्यास शेतकऱ्यांचा पूर्ण विरोध आहे. जे शेतकरी कर्ज भरतील, त्यांना संपूर्ण व्याज माफ करून मुद्दलाचे दहा हप्ते करून द्यावे, या प्रमुख मागणीचे निवेदन या वेळी मंत्री झिरवाळ यांना देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.