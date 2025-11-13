नाशिक

Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेचे लायसन्स वाचले! राज्य शासनाकडून ६७२ कोटींची 'अर्थ संजीवनी'

₹672 Crore Deposit Plan to Save Nashik District Bank License : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला शासनाकडून मिळालेल्या ६७२ कोटी रुपयांच्या मदतीमुळे बँकेचे लायसन्स वाचले असून, व्याजातून बँकेच्या खर्चाची भरपाई होणार आहे.
नाशिक: शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी ठरलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लायसन्स वाचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून मिळणारी ६७२ कोटींची रक्कम मुदत ठेवींमध्ये गुंतविण्यात येणार असल्याचे समजते. त्याच्या व्याजातून बँकेला आपले खर्च भागविता येतील. टप्प्याटप्प्याने बॅंक सुस्थितीत येण्यासाठी पुढील उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे सहकार तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

