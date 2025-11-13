Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेचे लायसन्स वाचले! राज्य शासनाकडून ६७२ कोटींची 'अर्थ संजीवनी'

नाशिक: शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी ठरलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लायसन्स वाचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून मिळणारी ६७२ कोटींची रक्कम मुदत ठेवींमध्ये गुंतविण्यात येणार असल्याचे समजते. त्याच्या व्याजातून बँकेला आपले खर्च भागविता येतील. टप्प्याटप्प्याने बॅंक सुस्थितीत येण्यासाठी पुढील उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे सहकार तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. .जिल्हा बँकेने ‘शेअर कॅपिटल’संदर्भात अनेकदा प्रस्ताव ‘नाबार्ड’कडे पाठविला. त्याला काहीतरी त्रुटी लागायची आणि प्रस्ताव नामंजूर व्हायचा. परिणामी बँकेचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ थांबायचा. राज्य शासन जिल्हा बँकेला मदत करताना विचार करायचे की, राज्यातील नागपूरसारख्या बँकेला मदत करुनही ही बँक सुस्थितीत आलेली नाही. .मग नाशिक जिल्हा बँकेला मदत केली तरी बँक चालेल कशावरुन, याचे उत्तर तत्कालीन सर्व प्रशासकांनी दिले. त्यातील समान धागा म्हणजे, नाशिक जिल्ह्यातील ‘पीक पॅटर्न’ हा आहे. कोरडवाहू शेतीपासून ते बारमाही पिके, फळबागा आणि कारखाने अशा सर्व बाजूंनी या जिल्ह्यात ‘पोटेंशियल’ आहे. कर्ज घेण्याची आणि फेडण्याची पत येथील शेतकऱ्यांची आहे..फक्त चुकीच्या पद्धतीने कामकाज झाले म्हणून जिल्हा बँक आज अडचणीत आहे. तिला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या मदतीची आवश्यकता असल्याची खात्री पटवून देण्यात आली. त्यात स्थानिक आणि वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी लक्ष घातल्यामुळे बँकेला ६७२ कोटींची मदत मंजूर झाली. .या संदर्भातील शासन आदेश जारी झाल्यानंतर मदतीचे टप्पे निश्चित होतील. शासन ही रक्कम थेट देणार नसून मुदत ठेवींमध्ये गुंतविणार असल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात सुरु झाली आहे. यातून बँकेचे लायसन्स वाचले. आता ठेवींच्या व्याजातून बँक आपला खर्च भागविणार आहे..Sangamner News: काम धिमे, वाहतूक कोंडी जास्त! 'पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग झाला प्रवाशांचा छळमार्ग'; तब्बल दहा तास वाहतूक ठप्प...कर्ज सामोपचार परतफेड योजनेला ‘बूस्ट’जिल्हा बँकेने थकीत कर्जदारांसाठी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बँकेला आतापर्यंत सुमारे ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले. मार्च २०२६ पर्यंत ही योजना सुरू राहील. ‘शेअर कॅपिटल’च्या माध्यमातून बँकेला ‘बूस्ट’ मिळाल्याने आता बँकेची कर्ज वसुली मोहीम गतिमान होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, नवीन इमारतीची विक्री, इतर व्यवहारांतून बँकेची वसुली होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.